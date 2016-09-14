СМИ: в Турции из соображений безопасности закрыты дипмиссии ФРГ и немецкие школы

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БЕРЛИН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Дипломатические представительства Германии, в том числе посольство в Анкаре и генконсульство в Стамбуле, и немецкие школы в Турции закрыты из соображений безопасности. Об этом сообщило агентство DPA.
В МИД ФРГ отметили, что на текущей неделе во время празднования праздника Курбан-байрам дипломатические представительства ФРГ в Турции "доступны лишь в ограниченном режиме". Как ожидается, это продлится до пятницы.
По некоторым данным, причиной закрытия посольства и школ стали поступившие сведения о планах совершения атак против дипломатических и консульских учреждений.
В марте дипмиссии Германии и немецкие школы в Анкаре и Стамбуле были закрыты на несколько дней из-за указаний на возможные теракты. Тогда были получены конкретные данные о соответствующих планах террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
В январе смертник совершил теракт в Стамбуле, в результате которого погибли 12 немецких туристов.