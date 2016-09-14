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Прокуратура Бразилии: Лула да Силва был во главе коррупционных схем в Petrobras

Международная панорама
14 сентября, 22:27 дата обновления: 14 сентября, 22:42 UTC+3
В ведомстве экс-президента назвали главнокомандующим коррупцией в компании
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Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

© AP Photo/Felipe Dana

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва являлся центральным действующим лицом в коррупционных схемах, применявшихся в государственной нефтегазовой компании Petrobras. Об этом заявил в среду на пресс-конференции федеральный прокурор Делтан Далланьол.

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"Мы обвиняем экс-президента Лулу да Силву в том, что он был главнокомандующим коррупцией в Petrobras. Федеральная прокуратура не судит его правительство, не выносит вердикт о том, хорошим оно было или плохим. Но мы ставим ему в вину такие преступления, как коррупция и отмывание денег", - сказал он.

В конце августа против Лулы да Силвы были выдвинуты обвинения по делу о роскошной трехуровневой квартире, расположенной в курортном городе Гуаружа (штат Сан-Паулу). По версии следователей, экс-президент и члены его семьи являются владельцами этой недвижимости, однако не указали ее в налоговой декларации. Против бывшего главы государства также открыто дело, касающееся возможной попытки препятствовать антикоррупционному расследованию. Как рассказал следователям экс-сенатор Делсидиу Амарал, Лула да Силва предлагал заплатить бывшему топ-менеджеру нефтегазового гиганта Нестору Серверо за отказ от показаний против других участников преступной схемы.

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70-летний Лула да Силва, находившийся у власти с 2003 по 2011 год, считается одним из вероятных кандидатов на пост главы государства от правящей Партии трудящихся на выборах 2018 года. Сам он ранее допускал возможность своего участия в избирательной гонке, однако говорил, что не принял окончательного решения.

Коррупционный скандал, разгоревшийся вокруг Petrobras, уже более двух лет остается в Бразилии в центре общественного внимания. Федеральная полиция, расследующая громкое дело, считает, что участники преступных финансовых схем похитили из бюджета компании несколько миллиардов долларов. В следственном изоляторе находятся несколько функционеров, которые начали сотрудничать со следствием и дают показания против представителей деловой и политической элиты страны. По последним данным, среди фигурантов дела - более 60 политиков, в том числе действующие и бывшие парламентарии, партийные лидеры и губернаторы.

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