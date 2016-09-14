Обама: США продолжат призывать к мирному сосуществованию Израиля и Палестины

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. США привержены оказанию военной помощи Израилю, однако продолжат также призывать к мирному сосуществованию еврейского государства с Палестиной. Об этом в среду заявил президент США Барак Обама в связи с подписанием нового соглашения об оказании США военной помощи Израилю.

"Мы продолжим настаивать на идее мирного сосуществования двух государств как способе разрешить длительный палестино-израильский конфликт, несмотря на вызывающую беспокойство тенденцию помешать этому. Как я подчеркивал ранее, Израиль как еврейское и демократическое государство сможет выстоять и процветать, только приняв независимую и стабильную Палестину", - сказал Обама.

Так называемый меморандум о взаимопонимании предполагает выделение США Израилю $38 млрд на оборонные нужды в течение 10 лет.