СМИ: США расширяют разведывательные операции против России

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Cпецслужбы США расширяют разведывательные операции против России до крупнейших со времен холодной войны масштабов. Об этом сообщила в среду газета The Washington Post со ссылкой на неназванные источники в американской администрации.

По данным издания, эта "мобилизация" со стороны американских разведывательных ведомств включает использование "тайных агентов ЦРУ, возможностей Агентства национальной безопасности в области кибершпионажа, а также спутниковых систем и других средств разведки". Как пишет газета, около 10% бюджета ЦРУ и других разведведомств сейчас направляются на шпионаж против РФ.

При этом, как утверждает источник The Washington Post, хотя терроризм все еще остается главной заботой спецслужб США, Россия впервые после распада СССР оказалась в числе приоритетных для них направлений работы.