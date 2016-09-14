Премьера фильма о детях Сирии, сыгравших в футбольном турнире в Милане, прошла в Дамаске

ДАМАСК, 14 сентября. /ТАСС/. Премьера документального фильма "Три дня без войны" о юных сирийских футболистах, принявших участие в международном турнире по уличному футболу в Милане благодаря российской поддержке, состоялась в среду в Дамаске.

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Фильм рассказывает о ребятах (возраст участников 12-14 лет), которые, несмотря на трудные условия в современной Сирии, отправились в Италию, где соревновались с командами сверстников из 31 страны. Хотя добиться на этот раз победы не удалось, начинающие сирийские футболисты намерены продолжить борьбу в будущем. Поездка сирийской команды в Милан состоялась в рамках программы "Футбол для дружбы", реализуемой ПАО "Газпром".

Дружба во имя спорта

"Россия - наш друг, что в спорте, что в военном плане. Это неудивительно, потому что Россия всегда была рядом с Сирией, нашим народом, нашими проблемами, - заявил на премьере фильма министр спорта, глава Олимпийского комитета Сирии, бригадный генерал Джумаа Муваффак. - Большое спасибо "Газпрому" за приглашение нашей команды в Милан. Это было послание всему миру о том, что спорт - во имя мира, что спорт объединяет все страны".

Сопредседатель организационного комитета "Футбол для дружбы" Вячеслав Лащевский со своей стороны выразил уверенность, что пока в Сирии есть люди, которые заботятся о молодежи и развитии спорта, в будущем этой страны можно быть уверенным.

"Наши народы сегодня особенно близки, были исторически близки и, уверен, будут близки в дальнейшем. В России есть известная пословица: "Друзья познаются в беде", - продолжил он. - Мы прекрасно сознаем, что сейчас на сирийской земле непростая ситуация, идут военные действия. И хотя Россия территориально далеко, она, в то же время, рядом. Она близка настолько, насколько могут быть близки друг к другу друзья".

Непростая поездка

Поездка сирийской команды в Италию, состоявшаяся 25-29 мая, проходила в сложных условиях. Во время возвращения команды из Бейрута, где дети получали визы в Италию (в Дамаске посольства этой страны нет), колонна, в которой следовала команда, подверглась обстрелу вскоре после пересечения ливано-сирийской границы. Отец одного из футболистов погиб в результате обстрела террористов за два дня до выезда на турнир, и семья скрыла от него эту трагедию, чтобы не омрачать ребенку предстоящий праздник.

Принявшие участие в турнире дети рассказали корреспонденту ТАСС, что, когда получили приглашение отправиться в Италию, не могли поверить в это до тех пор, пока не оказались в летящем в Милан самолете. При этом, по словам юных спортсменов, встречали их в европейской стране тепло, несмотря на сложившееся в западных странах представление о конфликте в Сирии. "Сначала было непривычно, все было по-другому, - рассказал один из участников турнира Мухаммед Матук. - Но потом освоились, стало проще, подружились даже с соперниками из других команд, хотя и мешал языковой барьер".

"Было интересно познакомиться с тем, как играют европейские команды, - добавил он. - А самым ярким впечатлением стал финал Лиги чемпионов УЕФА, на который мы отправились после турнира".

Посетившие премьеру члены сыгравшей в Милане сирийской команды намерены продолжить заниматься футболом профессионально. "То, что мы увидели благодаря помощи России, особенно на финале Лиге чемпионов, - было здорово. И я намерен однажды играть, как играют футболисты "Реала" и "Атлетико", - пообещал Матук.