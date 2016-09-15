Конференция председателей парламентов Совета Европы открывается в Страсбурге с участием РФ

СТРАСБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Конференция председателей парламентов стран-участниц Совета Европы (СЕ) начнет в четверг свою работу в Страсбурге. Событие, которое призвано задать общий тон дискуссий в СЕ в предстоящем году, собрало представителей пяти десятков государств. Активное участие в работе конференции принимает Россия - делегацию возглавляет председатель Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Россия на конференции

"Я очень рад, что российские парламентарии прибыли в Страсбург, - заявил в преддверии дебатов председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт. - Россия - член Совета Европы, и ее вклад важен. Тем более символично, что в этом году мы отмечаем 20-летие со дня вступления Российской Федерации в нашу организацию".

На повестке дня конференции три основные темы: кризис миграции и беженцев в Европе, продвижение демократии и прав человек, а также борьба с разжиганием ненависти. Но "на полях" форума, во время двусторонней встречи с Валентиной Матвиенко в среду председатель ПАСЕ также затронул ситуацию на Украине.

"У нас могут быть различия в оценке некоторых аспектов кризиса, - заметил Аграмунт. - Но мы согласны в главном: необходимо положить конец насилию и добиться всеобъемлющего выполнения минских соглашений".

Участие в ПАСЕ

В кулуарах страсбургской конференции отмечают, что настало время привнести конструктивную струю в дебатах касательно роли РФ. Российская делегация в настоящее время не участвует в работе ПАСЕ. В апреле 2014 года она была лишена основных полномочий, в том числе права голоса, а также участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях по наблюдению за выборами на пространстве Совета Европы, из-за воссоединения Крыма с РФ.

"Решение лишить права голоса российскую делегацию в ПАСЕ было исторической ошибкой. Ее необходимо исправить, - заявил в беседе с корреспондентом ТАСС видный французский политик Жан-Клод Миньон. - Нельзя вести диалог, если одна из сторон лишена права отстаивать свою позицию".

После встречи с Педро Аграмунтом Валентина Матвиенко отметила позитивные сдвиги. "Есть все основания для того, чтобы в следующем году Россия вернулась в ПАСЕ", - заявила она журналистам, подчеркнув, что верит в искренность намерений руководства ПАСЕ вернуть национальную делегацию РФ в Страсбург.

Глава верхней палаты парламента также сообщила, что "очень конструктивно, очень спокойно, без конфронтаций" обсудила вопрос о перспективах сотрудничества России и ПАСЕ с председателем ассамблеи и членами ее президентского совета. "Все понимают, что это ненормальная ситуация и ее надо разрешать", - отметила она, добавив, что для возвращения России в ПАСЕ должна быть разработана "дорожная карта".

Демарш Киева

На этом фоне очевидной провокацией стало заявление главы МИД Украины Павла Климкина. В начале недели министр заявил, что Киев рассмотрит вопрос о прекращении участия в работе ПАСЕ, если будет принято решение о восстановлении полномочий российской делегации в этой организации. Он, правда, пояснил, что "не может приказать" так поступать украинским депутатам, но "будет рекомендовать радикальные методы" в таком случае.

Демарш Киева перед началом межпарламентской конференции в Страсбурге расценили весьма негативно. "Какие-либо угрозы тут вряд ли уместны. Это лишь обостряет противоречия и не приносит пользы ни одной из сторон", - отметил в беседе с агентством источник в руководящем бюро ПАСЕ.

Конференция в Страсбурге

Конференция председателей парламентов стран-участников Совета Европы объединяет глав парламентов 47 государств-членов Совета Европы, парламентов государств, имеющих статус наблюдателя или партнера при ПАСЕ и международных парламентских ассамблеях. Ассоциированный статус также имеют парламенты стран Центральной Азии и Магриба. Конференция проводится раз в два года в Страсбурге или в принимающей стране.