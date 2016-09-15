Штаб Клинтон распространил информацию о ее здоровье

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон в среду распространил сведения о состоянии ее здоровья - согласно представленной информации у экс-госсекретаря "легкая форма незаразной бактериальной пневмонии".

В письме ее лечащего врача Лизы Бардак сказано, что проведенная компьютерная томография подтвердила данный диагноз, сейчас кандидат проходит курс лечения антибиотиками. В тексте указано, что Клинтон "идет на поправку благодаря антибиотикам и отдыху".

Остальные же показатели у Клинтон в норме, в частности, давление и уровень холестерина. Риск заболеть для нее невелик. В целом же, по утверждению специалиста, она вполне может выполнять обязанности президента США.