Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 64.97
€ 72.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Штаб Клинтон распространил информацию о ее здоровье

Международная панорама
15 сентября, 0:34 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Согласно представленной информации у экс-госсекретаря "легкая форма незаразной бактериальной пневмонии"
Материал из 1 страницы
Хиллари Клинтон

Хиллари Клинтон

© AP Photo/Andrew Harnik

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон в среду распространил сведения о состоянии ее здоровья - согласно представленной информации у экс-госсекретаря "легкая форма незаразной бактериальной пневмонии".

Смотрите также

Клинтон сообщила, что чувствует себя хорошо
Белый дом: кандидаты в президенты США сами решают, что сообщать о своем здоровье

В письме ее лечащего врача Лизы Бардак сказано, что проведенная компьютерная томография подтвердила данный диагноз, сейчас кандидат проходит курс лечения антибиотиками. В тексте указано, что Клинтон "идет на поправку благодаря антибиотикам и отдыху".

Остальные же показатели у Клинтон в норме, в частности, давление и уровень холестерина. Риск заболеть для нее невелик. В целом же, по утверждению специалиста, она вполне может выполнять обязанности президента США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Клинтон, Хиллари
Темы
Президентские выборы в США
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
Выборы-2016
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Американский телеведущий "похоронил" Хиллари Клинтон в прямом эфире
2
СМИ: США расширяют разведывательные операции против России
3
ЦСКА сыграл вничью с "Байером" в матче группового этапа Лиги чемпионов
4
В крупном ДТП на Кутузовском проспекте погиб полицейский
5
МВФ выделил Киеву $1 млрд
6
Колокольцев поручил проверить антикоррупционный главк МВД
7
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
Темы дня
Реклама