Комитет обороны в парламенте Великобритании представит новый доклад по России

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ЛОНДОН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Комитет обороны в парламенте Великобритании представит в четверг новый доклад "Россия: выводы для обороны и безопасности Соединенного Королевства". Об этом сообщается на сайте Палаты общин.
Документ будет опубликован в 10:00 местного времени (12:00 мск). Как ожидается, в нем будет представлен ответ правительства Великобритании на опубликованный 5 июля оборонным комитетом доклад, также посвященный отношениям с Россией.
В частности, в опубликованном летом парламентском докладе приводились доводы в пользу расширения санкционного режима в отношении РФ. Тем не менее Лондон признал свою заинтересованность в участии России в решении вопросов глобальной безопасности. Британские парламентарии также рекомендовали правительству оценить эффективность работы экспертных советов по России, в том числе на самых высоких уровнях.