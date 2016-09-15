Пентагон: РФ и США обсудили расширение мер предотвращения инцидентов в небе над Сирией

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Представители Министерств обороны России и США обсудили возможность расширения согласованных мер недопущения инцидентов в воздушном пространстве над Сирией. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь Пентагона Питер Кук по итогам очередного раунда регулярных российско-американских консультаций, направленных на предотвращение конфликтных ситуаций между военной авиацией двух стран в небе над Сирией.

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По словам Кука, на нынешней видеоконференции была обсуждена "безопасность операций" за период, прошедший после предыдущего раунда консультаций, "включая необходимость расширения текущих мер во избежание инцидентов". Никаких деталей, касающихся данной части дискуссии, официальный представитель военного ведомства США не привел. Он отметил лишь, что представители России и США "подтвердили необходимость придерживаться мер, призванных укреплять оперативную безопасность и не допускать чрезвычайных происшествий и недопониманий в воздушном пространстве над Сирией".

Как подчеркнул Кук, состоявшаяся в среду видеоконференция "не являлась частью идущих сейчас отдельных дискуссий о возможном создании совместной "ячейки" интеграции" антитеррористических военно-воздушных операций России и США в Сирии. Видеоконференция была "конструктивной, и стороны условились продолжать переговоры по безопасности (полетов над Сирией) в этом формате и в будущем", указал пресс-секретарь Минобороны США. Согласно изложенной им информации, в консультациях с американской стороны приняли участие и.о. помощника министра обороны по делам международной безопасности Элисса Слоткин и заместитель директора по политико-военным делам в Комитете начальников штабов Вооруженных сил контр-адмирал Майкл Дюмонт.

Между тем, как заявил ранее по итогам консультаций Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, созданные российско-американские каналы связи по Сирии успешно функционируют. "Механизм позволяет минимизировать риск возникновения инцидентов между самолетами ВКС России и возглавляемой США коалиции", - констатировало российское военное ведомство. Оно добавило, что достигнута договоренность о проведении следующей видеоконференции через месяц.

Прошедшая в среду видеоконференция стала уже шестой по счету. Они проводятся во исполнение двустороннего Меморандума о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе проведения операций в воздушном пространстве Сирии, который был подписан 20 октября 2015 года.