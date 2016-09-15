Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 64.97
€ 72.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава МИД Китая: Пекин выступает против односторонних санкций против КНДР

Международная панорама
15 сентября, 5:32 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Олег Трутнев
Ван И отметил, что односторонние санкции не помогают разрешить вопрос
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Олег Трутнев/. Китай выступает против односторонних санкций против КНДР, которые не могут помочь в решении корейской ядерной проблемы. Об этом заявил в среду министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре со своим японским коллегой Фумио Кисидой.

"Китайская сторона готова совместно с членами Совета Безопасности ООН выработать необходимую реакцию на новые изменения ситуации на (Корейском) полуострове", - приводятся его слова на сайте МИД КНР. Вместе с тем Ван И отметил, что "Китай выступает против односторонних санкций, которые не помогают разрешить вопрос".

9 сентября КНДР провела пятое ядерное испытание. По заявлению Пхеньяна, оно "подтвердило, что ядерная боеголовка может быть установлена на баллистических ракетах" вооруженных сил страны. По данным Министерства национальной обороны Республики Корея, это самое мощное устройство, испытанное в КНДР. До этого Пхеньян провел четыре ядерных испытания: в 2006, 2009, 2013 годах и в январе 2016 года.

9 сентября Совет Безопасности ООН провел экстренную встречу, по итогам которой его члены объявили о том, что немедленно начнут работу над новой резолюцией, которая будет предусматривать "подходящие меры" в отношении Пхеньяна в ответ на очередное ядерное испытание.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Ван И Кисида, Фумио
Темы
Ядерные испытания в КНДР
Страны
КНДР Китай
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
Выборы-2016
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WADA подтвердило подлинность второй части документов хакерской группы
2
Россиянин Алоян попал в новый хакерский список атлетов, принимавших допинг
3
Сборная России по хоккею проиграла канадцам в выставочном матче перед Кубком мира
4
ЦСКА сыграл вничью с "Байером" в матче группового этапа Лиги чемпионов
5
МВФ выделил Киеву $1 млрд
6
Американский телеведущий "похоронил" Хиллари Клинтон в прямом эфире
7
Колокольцев поручил проверить антикоррупционный главк МВД
Темы дня
Реклама