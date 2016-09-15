Глава МИД Китая: Пекин выступает против односторонних санкций против КНДР

ПЕКИН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Олег Трутнев/. Китай выступает против односторонних санкций против КНДР, которые не могут помочь в решении корейской ядерной проблемы. Об этом заявил в среду министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре со своим японским коллегой Фумио Кисидой.

"Китайская сторона готова совместно с членами Совета Безопасности ООН выработать необходимую реакцию на новые изменения ситуации на (Корейском) полуострове", - приводятся его слова на сайте МИД КНР. Вместе с тем Ван И отметил, что "Китай выступает против односторонних санкций, которые не помогают разрешить вопрос".

9 сентября КНДР провела пятое ядерное испытание. По заявлению Пхеньяна, оно "подтвердило, что ядерная боеголовка может быть установлена на баллистических ракетах" вооруженных сил страны. По данным Министерства национальной обороны Республики Корея, это самое мощное устройство, испытанное в КНДР. До этого Пхеньян провел четыре ядерных испытания: в 2006, 2009, 2013 годах и в январе 2016 года.

9 сентября Совет Безопасности ООН провел экстренную встречу, по итогам которой его члены объявили о том, что немедленно начнут работу над новой резолюцией, которая будет предусматривать "подходящие меры" в отношении Пхеньяна в ответ на очередное ядерное испытание.