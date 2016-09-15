Штаб Трампа: провал перезагрузки отношений между США и РФ привел к кризису на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Неудачная перезагрузка отношений между Россией и Соединенными Штатами, которая была предпринята в то время, когда пост госсекретаря США занимала Хиллари Клинтон, привела к кризису на Украине. С таким утверждением выступил в среду избирательный штаб кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа.

Кампания Трампа распространила данное заявление после того, как стало известно, что Клинтон, которая является кандидатом от демократов на пост президента США, намерена "на полях" открывшейся в Нью-Йорке 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретиться, в частности, с президентом Украины Петром Порошенко, а также с египетским лидером Абделем Фаттахом ас-Сиси.

"(Ожидающиеся) встречи Клинтон с лидерами Египта и Украины служат серьезным напоминанием о том, каким неудачным лидером она была в качестве главы американской дипломатии", - говорится в сообщении. В нем также утверждается, что к кризису на Украине привела "проваленная Клинтон перезагрузка (отношений) с Россией".

Что же касается Египта, то при руководстве Клинтон американским Госдепартаментом "прозападное правительство Египта было заменено "Братьями-мусульманами" (запрещенная в РФ организация), отмечается в сообщении штаба миллиардера.

"Нам нужен сильный новый лидер на мировой арене, такой, как Дональд Трамп, а не тот, кто вновь будет проводить политику лидерства из-за чужих спин, как это было на протяжении последних восьми лет", - заявили в кампании республиканца.

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