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Штаб Трампа: провал перезагрузки отношений между США и РФ привел к кризису на Украине

Международная панорама
15 сентября, 5:18 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Также штаб заявил, чтио США нужен сильный президент, а не такой, который вновь будет проводить политику лидерства из-за чужих спин, как это было на протяжении последних восьми лет
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Дональд Трамп

Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Неудачная перезагрузка отношений между Россией и Соединенными Штатами, которая была предпринята в то время, когда пост госсекретаря США занимала Хиллари Клинтон, привела к кризису на Украине. С таким утверждением выступил в среду избирательный штаб кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа.

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Кампания Трампа распространила данное заявление после того, как стало известно, что Клинтон, которая является кандидатом от демократов на пост президента США, намерена "на полях" открывшейся в Нью-Йорке 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретиться, в частности, с президентом Украины Петром Порошенко, а также с египетским лидером Абделем Фаттахом ас-Сиси.

"(Ожидающиеся) встречи Клинтон с лидерами Египта и Украины служат серьезным напоминанием о том, каким неудачным лидером она была в качестве главы американской дипломатии", - говорится в сообщении. В нем также утверждается, что к кризису на Украине привела "проваленная Клинтон перезагрузка (отношений) с Россией".

Что же касается Египта, то при руководстве Клинтон американским Госдепартаментом "прозападное правительство Египта было заменено "Братьями-мусульманами" (запрещенная в РФ организация), отмечается в сообщении штаба миллиардера.

"Нам нужен сильный новый лидер на мировой арене, такой, как Дональд Трамп, а не тот, кто вновь будет проводить политику лидерства из-за чужих спин, как это было на протяжении последних восьми лет", - заявили в кампании республиканца.

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Персоны
Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари Порошенко, Петр Алексеевич
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