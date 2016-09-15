Около 3,7 млн детей вынужденных переселенцев в мире не имеют возможности учиться

ЖЕНЕВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Около 3,7 млн детей вынужденных переселенцев в мире из общего числа шести млн не имеют возможности учиться. Такие данные приведены в опубликованном в четверг в Женеве докладе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

"Около 1,75 млн детей, являющихся беженцами, не посещают начальную школу и 1,95 млн - среднюю. У беженцев в пять раза выше риск оказаться вне обучения, чем средние показатели в мире", - говорится в исследовании. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди расценил такую ситуацию как "кризис", подчеркнув, что образование имеет исключительно большое значение для десятков миллионов вынужденных переселенцев, поскольку это - "одна из немногих возможностей изменить их судьбу".

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Согласно докладу, только половина детей беженцев и внутренне перемещенных лиц ходят в начальную школу, тогда как среднемировой показатель доступа к такому образованию составляет сейчас более 90%. Чем старше становятся дети в таких семьях, тем меньше у них возможностей для продолжения обучения: только 22% беженцев-подростков посещают среднюю школу и лишь один процент поступает в вузы. Тогда как в целом в мире средним образованием сейчас охвачено 84% подростков, а доступ к высшему имеют 34%.

В Сирии 2,1 млн детей и подростков не посещают школу. За пять лет вооруженного конфликта уровень охвата начальным и средним образованием снизился в этой стране с 94 до 60%. По данным УВКБ, Сирию покинули 4,8 млн человек, и 900 тыс. из них - это дети школьного возраста, которые сейчас не имеют возможности учиться.

Доклад УВКБ подготовлен к намеченному на 19-20 сентября рассмотрению в рамках Генеральной Ассамблеи ООН проблем массовой миграции и беженцев. Управление Верховного комиссара намерено призвать правительства, доноров, международные организации и партнеров из частного сектора более активно содействовать получению образования детьми и подростками. По данным этого ведомства, в конце 2015 года в мире насчитывалось 65,3 млн вынужденных переселенцев, причем более половины беженцев-детей, не имеющих возможности учиться, сейчас сосредоточено в семи странах - Чаде, Демократической Республике Конго, Эфиопии, Кении, Ливане, Пакистане и Турции.