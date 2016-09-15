Израиль поразил цели ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 сентября. /ТАСС/. ВВС Израиля нанесли сегодня утром авиаудары по инфраструктуре боевиков палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел территории еврейского государства. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
"ВВС Израиля нанесли удары по трем объектам ХАМАС в северной части сектора Газа," - говорится в коммюнике.
14 сентября был произведен ракетный обстрел израильской территории, за которым, как утверждают израильские военные, стоят боевики ХАМАС. Снаряд упал в пустынной местности, в результате его разрыва никто не пострадал.