КНДР призвала всех корейцев усилить борьбу за вывод войск США

ПХЕНЬЯН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. США обязаны вывести из Республики Корея (РК) свои силы, которые являются "основным препятствием на пути к достижению прочного мира на Корейском полуострове". Такое требование содержится в статье, опубликованной в центральной газете КНДР "Нодон синмун".

Издание обратилось ко всем корейцам, проживающим на Севере и Юге этого региона, а также в зарубежных странах с призывом "объединить усилия в борьбе за закрытие американских баз на территории РК". "Корейская нация выступает против присутствия на юге полуострова американских солдат, куда их никто не приглашал", - пишет орган ЦК Трудовой партии Кореи.

Войска США, утверждает "Нодон синмун", "не только не содействуют обеспечению мира в этом регионе, но и препятствуют самостоятельному воссоединению Севера и Юга".

Поэтому, отмечается в статье, необходимо усилить борьбу против оккупации южной части Корейского полуострова войсками США, которые угрожают миру и стабильности в Северо- Восточной Азии".

В РК насчитывается 28,5 тыс. военнослужащих США. Присутствие американских войск в Южной Корее стало наследием Корейской войны 1950-1953 годов, завершившейся подписанием перемирия. В итоге формально Север и Юг остаются в состоянии войны. Неоднократные предложения КНДР о подписании мирного договора вместо соглашения о перемирии в США не вызвали положительной реакции.