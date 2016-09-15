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Иран будет приветствовать любой план, способствующий урегулированию кризиса в Сирии

Международная панорама
15 сентября, 9:32 UTC+3
Любые меры за своими границами Турция должна осуществлять в соответствии с международными нормами, также подчеркнул замглавы иранского МИДа Хосейн Джабери-Ансари
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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Иран приветствует любое соглашение, которое будет способствовать урегулированию в Сирии. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель министра иностранных дел Ирана Хосейн Джабери-Ансари.

"Иран приветствует любую договоренность, которая регламентирует гуманитарный аспект", - сказал он о соглашении по Сирии, достигнутом между Россией и США. При этом он подчеркнул, что ответственность за выполнение соглашения лежит на принявших его сторонах.

Любые меры за своими границами Турция должна осуществлять в соответствии с международными нормами - замглавы МИД Ирана

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