Иран будет приветствовать любой план, способствующий урегулированию кризиса в Сирии

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Иран приветствует любое соглашение, которое будет способствовать урегулированию в Сирии. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель министра иностранных дел Ирана Хосейн Джабери-Ансари.
"Иран приветствует любую договоренность, которая регламентирует гуманитарный аспект", - сказал он о соглашении по Сирии, достигнутом между Россией и США. При этом он подчеркнул, что ответственность за выполнение соглашения лежит на принявших его сторонах.
Любые меры за своими границами Турция должна осуществлять в соответствии с международными нормами - замглавы МИД Ирана