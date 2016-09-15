В Германии произошли столкновения беженцев с местными жителями

БЕРЛИН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Столкновения местных жителей с беженцами произошли в саксонском городе Баутцен на востоке Германии. Об этом сообщили в местной полиции.

На одной из площадей собрались около 80 мужчин и женщин из числа местных жителей и примерно 20 мигрантов. По данным очевидцев, обе группы оскорбляли друг друга, возникла потасовка, в ход шли бутылки.

На место ЧП прибыли примерно 100 сотрудников правоохранительных органов. После того, как полиция потребовала от собравшихся покинуть площадь и разойтись, из рядов беженцев в стражей порядка полетели деревянные палки и бутылки. Возбуждено дело по факту нарушения общественного порядка группой лиц и нанесения опасных телесных повреждений.

В Баутцене ранее уже неоднократно вспыхивали конфликты между местными жителями и мигрантами.