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В Германии произошли столкновения беженцев с местными жителями

Международная панорама
15 сентября, 10:08 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
Инцидент произошел в городе Баутцен
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БЕРЛИН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Столкновения местных жителей с беженцами произошли в саксонском городе Баутцен на востоке Германии. Об этом сообщили в местной полиции.

Экспертное мнение

Автор: МОХОВА Ирина Мохова
Ирина

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На одной из площадей собрались около 80 мужчин и женщин из числа местных жителей и примерно 20 мигрантов. По данным очевидцев, обе группы оскорбляли друг друга, возникла потасовка, в ход шли бутылки.

На место ЧП прибыли примерно 100 сотрудников правоохранительных органов. После того, как полиция потребовала от собравшихся покинуть площадь и разойтись, из рядов беженцев в стражей порядка полетели деревянные палки и бутылки. Возбуждено дело по факту нарушения общественного порядка группой лиц и нанесения опасных телесных повреждений.

В Баутцене ранее уже неоднократно вспыхивали конфликты между местными жителями и мигрантами.

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