Немецкий журнал Spiegel ответил на критику МИД Турции

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БЕРЛИН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Немецкий журнал Spiegel отверг критику, прозвучавшую со стороны министерства иностранных дел Турции, которое осудило попытки издания очернить президента республики Тайипа Эрдогана и призвало прекратить антитурецкие публикации.
"Мы добросовестно и подробно освещаем события в Турции", - отметил главный редактор журнала Клаус Бринкбоймер. Его слова приводит сегодня агентство DPA.
"Сколько журналистов арестовала турецкая сторона? Мы, разумеется, не одобряем представления турецкого правительства о свободе печати", - подчеркнул Бринкбоймер.
Ранее увидел свет специальный выпуск издания под названием "Точка горения Турция" и с подписью "Страна, теряющая свободу". На обложке размещен коллаж с изображением Эрдогана, турецкого флага и мечети, минареты которой взлетают как ракеты.
Как отметил 14 сентября официальный представитель турецкого МИД Танжу Бильгич, выпуск журнала "является очередным свидетельством предвзятости в отношении нашей страны и попыток навредить имиджу Турции".
"Обращает на себя внимание то, что обложка этого номера провокационная и подготовлена, чтобы сформировать негативное общественное мнение не только о Турции, но и обо всем исламском мире", - указал Бильгич.