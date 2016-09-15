В Австралии представили законопроект о бессрочном задержании осужденных за терроризм

Теодор Теодоридис утвержден на посту генерального секретаря УЕФАСпорт 15 сентября, 13:49
СМИ: глава МИД Франции попросил РФ и США предоставить текст перемирия в СирииМеждународная панорама 15 сентября, 13:44
В Сургуте незаконно установлен памятник СталинуОбщество 15 сентября, 13:31
Пассажиропоток аэропортов Кубани вырос с начала года на 14%Транспорт 15 сентября, 13:24
На борьбу с алкоголизмом в уральское село направлено 300 тыс. рублейОбщество 15 сентября, 13:21
Режиссер-нонконформист: топ культовых фильмов Оливера СтоунаКультура 15 сентября, 13:20
Власти проведут оценку стоимости международного аэропорта ИркутскСибирь 15 сентября, 13:02
Биологи нашли способ моделирования редкого генетического заболеванияНаука 15 сентября, 13:00
"Ежик в тумане": проверьте свое знание культового советского мультфильмаКультура 15 сентября, 12:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИДНЕЙ, 15 сентября. /ТАСС/. Правительство Австралии внесло на рассмотрение в парламент законопроект, позволяющий бессрочно содержать под стражей лиц, осужденных за терроризм, после истечения срока их тюремного заключения. Об этом сообщило агентство Reuters. По его сведениям, австралийский парламент, как ожидается, утвердит этот документ уже на этой неделе.
Согласно проекту закона, решение о продлении срока содержания в тюрьме смогут принимать верховные суды австралийских штатов и территорий, если сочтут, что заключенный представляет угрозу для общественной безопасности. По планам правительства, подобное решение будет приниматься по ходатайству прокуратуры сроком на три года. В случае необходимости тюремное заключение можно будет продлевать неограниченное число раз.
Согласно другому внесенному в парламент законопроекту, власти Австралии также намерены снизить до 14 лет возраст подозреваемых, в отношении которых полиция может применять такие меры, как прослушивание телефонов и обыск.
Австралийские спецслужбы и полиция находятся в состоянии постоянной готовности на случай терактов, которые могут совершить граждане страны под влиянием пропаганды исламских экстремистов. В 2014 году в Сиднее в ходе теракта погибли два заложника и террорист, захвативший их.
Ранее в этом месяце премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл сообщил, что около 100 человек покинули страну и уехали в Сирию, чтобы сражаться на стороне ИГ и других экстремистских группировок.
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена.