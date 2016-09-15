В Австралии представили законопроект о бессрочном задержании осужденных за терроризм

СИДНЕЙ, 15 сентября. /ТАСС/. Правительство Австралии внесло на рассмотрение в парламент законопроект, позволяющий бессрочно содержать под стражей лиц, осужденных за терроризм, после истечения срока их тюремного заключения. Об этом сообщило агентство Reuters. По его сведениям, австралийский парламент, как ожидается, утвердит этот документ уже на этой неделе.

Согласно проекту закона, решение о продлении срока содержания в тюрьме смогут принимать верховные суды австралийских штатов и территорий, если сочтут, что заключенный представляет угрозу для общественной безопасности. По планам правительства, подобное решение будет приниматься по ходатайству прокуратуры сроком на три года. В случае необходимости тюремное заключение можно будет продлевать неограниченное число раз.

Согласно другому внесенному в парламент законопроекту, власти Австралии также намерены снизить до 14 лет возраст подозреваемых, в отношении которых полиция может применять такие меры, как прослушивание телефонов и обыск.

Австралийские спецслужбы и полиция находятся в состоянии постоянной готовности на случай терактов, которые могут совершить граждане страны под влиянием пропаганды исламских экстремистов. В 2014 году в Сиднее в ходе теракта погибли два заложника и террорист, захвативший их.

Ранее в этом месяце премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл сообщил, что около 100 человек покинули страну и уехали в Сирию, чтобы сражаться на стороне ИГ и других экстремистских группировок.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. Террористическая организация "Исламское государство". Досье