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Спецслужбы ФРГ получили сотни свидетельств нахождения исламистов среди беженцев

Международная панорама
15 сентября, 11:59 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
В секретном докладе правительства ФРГ, касающемся ситуации с безопасностью в стране, говорится, что Германия "является объявленной и действительной целью исламистов"
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БЕРЛИН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ (БКА) проверяет более 400 свидетельств о возможном нахождении исламистов, в том числе боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), среди прибывших в Германию беженцев. Об этом  сообщил таблоид Bild.

В более чем 60 случаях были возбуждены уголовные дела, отметила газета. По ее данным, в секретном докладе правительства ФРГ, касающемся ситуации с безопасностью в стране, говорится, что Германия "является объявленной и действительной целью исламистов". "Существует повышенная абстрактная опасность" совершения атак против государственных и гражданских объектов, подчеркивается в документе. Прежде всего, угроза исходит от исламистов из Германии, которые воевали в горячих точках, а затем снова вернулись на родину, отмечается в докладе.

"Приходится платить за вопиющие промахи, допущенные, прежде всего, осенью прошлого года при контроле во время наплыва мигрантов. В настоящее время мы знаем, что ИГ целенаправленно использовала эти пробелы для того, чтобы отправить в Европу преступников под видом беженцев", - отметил глава баварского МВД Йоахим Херман в интервью изданиям медиагруппы "Функе" (Funke Mediengruppe).

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. 

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

 

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