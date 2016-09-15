За время конфликта на востоке Украины погибли 9640 человек

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ЖЕНЕВА, 15 сентября. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций заявила о росте числа жертв среди мирного населения в зоне конфликта в Донбассе и об ухудшении ситуации с правами человека на востоке Украины. Об этом говорится в обнародованном очередном квартальном докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ), поступившем в ТАСС.
По состоянию на 15 сентября, по данным миссии ООН, в результате конфликта на Востоке Украины погибли 9,640 человек и были ранены 22 тыс. 431 человек, эти данные включают военнослужащих Украины, гражданских лиц и членов вооруженных групп. ММПЧУ отмечает, что это консервативная оценка, основанная на имеющихся данных, так что реальное число жертв может быть большим.
За минувшие три месяца, с середины июня до середины сентября, представители ООН задокументировали 188 пострадавших среди мирного населения на востоке Украины, включая 28 погибших и 160 раненых. Число мирных жителей, пострадавших из-за конфликта на востоке Украины, увеличилось на 66% по сравнению с предыдущим отчетным периодом, отмечается в докладе.
"В то время, как ситуация улучшилась с момента восстановления режима прекращения огня 1 сентября, ситуация вдоль линии соприкосновения остается весьма нестабильной, о чем свидетельствуют происшествия, которые имели место на выходных. В действительности существует реальный риск, что новая вспышка насилия может произойти в любое время", - сказал Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.
В докладе говорится, что непосредственная близость правительственных сил и вооруженных групп на линии соприкосновения - в некоторых местах между ними всего 300-500 метров - способствует росту напряженности. Причиной более половины всех жертв среди гражданского населения, задокументированных в июне и июле, стали обстрелы на линии соприкосновения, значительное число гражданских лиц были также убиты и получили ранения от мин, неразорвавшихся боеприпасов и растяжек. Эксперты ООН отмечают, что число мирных жителей, которые скончались в результате вторичных последствий боевых действий, включая отсутствие воды, медикаментов или учреждений здравоохранения, остается неизвестным.
В своем докладе ООН возлагает ответственность за нарушения прав человека на обе стороны конфликта и указывает, что гражданское население в зоне конфликта лишено защиты, доступа к базовым услугам и гуманитарной помощи, и что его свобода передвижения существенно усложнена. Сотрудники Миссии также установили, что примерно 70% всех предполагаемых случаев ущемления и нарушения прав человека, задокументированных в период с середины мая по середину августа, включают сообщения о пытках, жестоком обращении и содержании под стражей без контакта с внешним миром.