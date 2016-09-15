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Глава ЕК признался, что недолюбливает соцсети и социальные СМИ

Международная панорама
15 сентября, 13:47 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Виктория Дубровина
По словам Жана-Клода Юнкера, огромное количество информации в таких источника оторвано от реальности
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БРЮССЕЛЬ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер признал, что не является большим поклонникам соцсетей и социальных СМИ. Об этом Юнкер заявил в онлайн-интервью европейским блогерам, организованным совместно YouTube и Euronews.

"Я не очень большой сторонник социальных сетей. Время от времени я заглядываю туда, чтобы посмотреть, что происходит, поскольку там есть возможность услышать то, что говорят люди. Но многое мне не нравится, поскольку огромное количество информации там находится в милях от реальности", - сказал он.

Глава Еврокомиссии 61-летний Жан-Клод Юнкер по праву считается наиболее опытным европейским политиком нынешнего поколения. Он установил европейский рекорд по срокам пребывания на посту премьер-министра, возглавляя правительство Люксембурга на протяжении 18 лет - с 1995 по 2013 год. Юнкер параллельно руководил Еврогруппой с 2005 по 2013 год, а до этого принимал активное участие в разработке основ европейского валютного союза - зоны евро.

YouTube / EPP

Одним из своих ключевых приоритетов на посту главы Еврокомиссии, который он занял в конце 2014 года, Юнкер назвал "цифровую революцию" в Европе. Помимо инвестиций в развитие информационных технологий, Еврокомиссия намерена полностью ликвидировать мобильный роуминг в государствах ЕС и обеспечить к 2020 году бесплатный доступ к беспроводным сетям пятого поколения (5G) не только повсюду в крупных европейских городах, но и на скоростных автотрассах и других транспортных магистралях.

При всем этом нежелание Юнкера использовать в повседневной работе современные гаджеты широко известно в Европе. Когда в 2014 году он вел свою кампанию по подготовке к избранию на пост главы Еврокомиссии, в интернете был популярным популярный ролик, где Юнкер в своем офисе пишет гусиным пером на бумаге, а вокруг члены его комитета ведут бурную деятельность на планшетах и смартфонах. Закадровый текст гласил, что "не обязательно пользоваться новыми технологиями, чтобы верить в них".

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