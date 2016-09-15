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ООН: колонна из 20 грузовиков с гумпомощью готова въехать в Алеппо

Международная панорама
15 сентября, 13:23 UTC+3 АБУ-ДАБИ АБУ-ДАБИ 15, сентября. /ТАСС
По словам представителя Управления, "первая партия необходимой помощи включает только продукты питания, которых будет достаточно для обеспечения едой 40 тыс. человек в течение месяца"
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АБУ-ДАБИ, 15 сентября. /ТАСС/. Колонна из 20 грузовиков с гуманитарной помощью ООН готова въехать в сирийский город Алеппо. Об этом, как передал телеканал BBC Arabic, сообщил представитель Управления по координации гуманитарной деятельности в ООН, региональное бюро которого находится в Турции.

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Вид на Цитадель Алеппо из Старого города, Алеппо, 5 марта
© Валерий Шарифулин/ТАСС

Алеппо: перемирие на руинах

По словам представителя Управления, "первая партия необходимой помощи включает только продукты питания, которых будет достаточно для обеспечения едой 40 тыс. человек в течение месяца". Он добавил, что в настоящее время колонна еще не получила официального документа о продвижении в город. "Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура пытается получить необходимые разрешения от сирийских властей и гарантии (безопасного проезда в город колонны ООН) от представителей сирийской оппозиции", - пояснил сотрудник Управления международной организации.

Ожидается, что сегодня сирийские войска и формирования вооруженной оппозиции начнут одновременный отвод своих сил от дороги Кастелло, которая открывает путь в Алеппо.

Мнувшим днем начальник российского Центра по примирению в Сирии Владимир Савченко заявил, сирийские военные готовы с 09:00 15 сентября синхронно с формированиями умеренной оппозиции отойти от трассы Кастелло и создать там демилитаризованную зону, однако, по его словам, текущая обстановка создает угрозу отводу войск от трассы Кастелло на установленные договоренностями расстояния.

Режим прекращения огня, согласованный на переговорах в Женеве, действует в Сирии с 12 сентября. При этом российские военные отмечают, что менее чем за двое суток боевики нарушили перемирие 60 раз. Только в Алеппо, по данным Центра по примирению, за сутки было зафиксировано десять обстрелов.

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