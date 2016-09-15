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Совет ЕС утвердил продление на полгода действия санкционного списка для РФ и Украины

Международная панорама
15 сентября, 13:33 UTC+3
Это решение носит формальный характер - политический вердикт о продлении санкций был вынесен 7 сентября Комитетом постоянных представителей ЕС
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БРЮССЕЛЬ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Совет ЕС утвердил продление санкций до 15 марта 2017 года в отношении черного списка физических лиц и организаций России и Украины. Об этом сообщил ТАСС источник в Совете ЕС. Это решение носит формальный характер - политический вердикт о продлении санкций был вынесен 7 сентября Комитетом постоянных представителей ЕС (COREPER).

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"Решение о продлении на шесть месяцев действия санкционного списка физических и юридических лиц РФ и Украины принято письменной процедурой и вступит в силу с момента публикации в Официальном журнале ЕС 16 сентября. Ограничительные меры продлены до 15 марта 2017 года ", - сообщил он.

На сегодня в черный список входят 146 физических лиц и 37 организаций. Последний раз он продлевался на полгода 9 марта. В него входят представители руководства РФ, российские политики, бизнесмены и силовики, а также практически все члены руководства провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Кроме того, в перечень внесены 37 организаций, в том числе все известные военные и политические структуры ДНР и ЛНР, с которыми европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие бы то ни было отношения.

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Черный список для России и Украины - это лишь один из трех независимых пакетов санкций ЕС. Помимо него до конца января 2017 года действуют секторальные экономические санкции, а до конца июня 2017 года торговые и визовые ограничения в отношении Крыма в рамках стратегии ЕС о непризнания вхождения Крыма в состав России.

На саммите ЕС в октябре этого года запланирована подробная дискуссия по отношениям с Россией, в ходе которой будет обсуждаться возможность отмены или ослабления режима санкций с начала 2017 года.

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