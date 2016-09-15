Минобороны Польши рассекретит материалы об авиакатастрофе под Смоленском

ВАРШАВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Большой объем материалов, касающихся крушения польского президентского авиалайнера Ту-154М под Смоленском, будет опубликован. Об этом заявил министр обороны Польши Антоний Мачеревич, принявший участие в пресс-конференции подкомиссии по расследованию авиапроисшествий, которая повторно выясняет обстоятельства трагедии 10 апреля 2010 года.

"Как министр национальной обороны, я решил передать всю документацию, которая находится в архивах министерства, вместе с документацией комиссии исследования авиапроисшествий, которая ранее занималась этим событием, новой подкомиссии", - сказал министр.

По его словам, будут рассекречены "данные, которые необходимы для представления общественному мнению объективной картины событий, принимаемых предшественниками решений, которые могли повлиять на ход произошедшего". "Если возникнет необходимость, будут доступны оригиналы", - сказал министр, подчеркнув, что речь идет о "десятках тысяч страниц".

В ходе пресс-конференции была продемонстрирована презентация с выдержками из документов, отчетов, нормативных актов, фотографиями, аудиозаписями и видеофрагментами, где день за днем после трагедии описываются действия польской комиссии по расследованию авиапроисшествий и польских властей, которые, по мнению создателей презентации, попали под "российский диктат" и договорились, что выводы двух стран о причинах трагедии должны быть одинаковыми.

Расследование велось "несолидно"

Крушение польского президентского авиалайнера Ту154М под Смоленском расследовалось как в России, так и в Польше "несолидно".

По словам Мачеревича, причиной возобновления расследования стала "несолидность деятельности как комиссии, организованной в РФ, так и в Польше". "Многие исследователи и аналитики представили доказательства этой несолидности многократно за последние 6 лет", - утверждает Мачеревич.

"Доказательства фальсификации, лжи и ухода от правды о трагедии находились в архивах комиссии по расследованию авиационных происшествий", - считает он. "Полученная возможность ознакомления с ними привела к необходимости возобновить расследование", - сказал Мачеревич.

"Эта комиссия не назовет виновных, это не ее задача. Она укажет, что привело к трагедии", - пообещал министр.

Позиция России

По мнению МИД РФ, очередные русофобские заявления Польши ведут к дальнейшему подрыву отношений с Россией. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, заявления министра национальной обороны Польши Антония Мачеревича и главы МИД страны Витольда Ващиковского выходят за грань абсурда.

"Суть этих заявлений сводится к тому, что Россия якобы причастна к организации катастрофы польского президентского самолета над Смоленском 10 апреля 2010 года, - сказала она. - Такие безответственные провокационные высказывания отражают внутриполитическую ситуацию в Польше и ведут к дальнейшему подрыву без того переживающих не лучшие времена отношений между нашими странами".

Как напомнила Захарова, на днях глава подкомиссии по перерасследованию обстоятельств катастрофы польского "борта номер один" под Смоленском указал на появление новой, ранее не известной записи переговоров диспетчеров аэродрома "Смоленск Северный". "Я хочу отметить, что все записи переговоров как диспетчеров между собой, так и переговоров диспетчеров с экипажем самолета были еще в январе 2011 года обнародованы и опубликованы, - подчеркнула Захарова. - В сети официально выложена реконструкция авиакатастрофы, где включены аудиозаписи данных переговоров".

"Все эти записи в свое время были тщательно изучены международной комиссией, в работе которой участвовали в первую очередь участвовали сами поляки, - отметила дипломат. - Все эти материалы были официально переданы польской стороне и ими также опубликованы".

"Если польская сторона утверждает, что у нее появились какие-то новые материалы по этому делу, то мы призываем незамедлительно предъявить их и международной общественности и нам во избежании спекуляции и дальнейшего усиления недопонимания", - заключила Захарова.