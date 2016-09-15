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СМИ: Путина пригласили в Хиросиму и Нагасаки

Международная панорама
15 сентября, 14:25 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов
Соответствующую просьбу администраций городов передали послу РФ в Токио
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Мемориальный парк мира в Хиросиме

Мемориальный парк мира в Хиросиме

© AP Photo/Eugene Hoshiko

ТОКИО, 15 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Администрации Хиросимы и Нагасаки, подвергшихся в 1945 году американским атомным бомбардировкам, которые унесли жизни десятков тысяч человек, попросили президента РФ Владимира Путина посетить эти города в ходе намеченного на декабрь визита российского лидера в Японию. Как сообщило агентство "Киодо", эта просьба была передана послу РФ в Токио.

В настоящий момент ТАСС не располагает подтверждением этой информации от российского дипломатического представительства. По данным агентства, в тексте говорится, что города надеются на претворение в жизнь концепции мира без ядерного оружия.

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На полях Восточного экономического форума 2 сентября состоялась двусторонняя встреча японского премьера и президента РФ. По ее итогам Синдзо Абэ объявил, что визит Владимира Путина в Японию состоится в конце 2016 года, а их встреча пройдет 15 декабря на малой родине японского премьера, в городе Нагато в префектуре Ямагути. Абэ также добавил, что рассчитывает встретиться с российским лидером в ноябре на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Перу.

Бомбардировки США

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены вооруженными силами США в конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японской империи. Эти атаки стали единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия. США до сих пор не признают своей моральной ответственности за атомные бомбардировки двух японских городов и оправдывают это военной необходимостью.

От взрыва американской атомной бомбы 6 августа 1945 года в Хиросиме мгновенно погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек, многие выжившие впоследствии умерли от лучевой болезни и других последствий бомбардировки. Общее число жертв атомного удара по Хиросиме, по данным на 6 августа 2017 года, составило 303 тыс. 195 человек. Нагасаки стал вторым городом Японии, который подвергся американской атомной бомбардировке, в результате которой в момент взрыва погибли около 70 тыс. его жителей, а сам город был стерт с лица земли. По данным за 2014 год, число жертв этой трагедии составляет 172 тыс. 230 человек.

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