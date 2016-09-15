Глава Европарламента назвал Трампа проблемой для всего мира

"Серебряный Лучник" готов поддержать двусторонние инициативыНовости партнеров 15 сентября, 15:49
Самолету "Грозный авиа", заблокированному в аэропорту Воронежа, разрешили вылетПроисшествия 15 сентября, 15:47
Путин: РФ должна быть готова к конкуренции с соседними странами в транспортировке грузовЭкономика и бизнес 15 сентября, 15:35
Принц Чарльз сбил на автомобиле оленяПроисшествия 15 сентября, 15:35
Экс-глава таможни Внукова объявлен в международный розыскПроисшествия 15 сентября, 15:28
Силуанов: заседание МВФ по траншу Украине было поспешнымЭкономика и бизнес 15 сентября, 15:26
На Чебаркульском полигоне в Челябинской области утонул танкПроисшествия 15 сентября, 15:19
Путин: все транспортные проблемы в городах, где пройдут матчи ЧМ-2018, должны быть решеныСпорт 15 сентября, 15:11
Глава Федерации тяжелой атлетики России Сергей Сырцов подал в отставкуСпорт 15 сентября, 15:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 15 сентября /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Председатель Европарламента (ЕП) Мартин Шульц выразил беспокойство тем, что кандидат от Республиканской партии в президенты США Дональд Трамп действительно может стать хозяином Белого дома.
"В таком случае на месте, где требуется высшая степень ответственности, окажется, очевидно, безответственный человек", - заявил глава ЕП в опубликованном сегодня интервью изданию "Шпигель-онлайн". "Трамп является проблемой не только для ЕС, но и для всего мира", - считает Шульц.
Председатель Европарламента также подчеркнул, что Европа переживает "исторический момент". "Все большее число людей объявляет неверным то, что было достигнуто за последние десятилетия в Европе", - сказал он.