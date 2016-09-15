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Глава Европарламента назвал Трампа проблемой для всего мира

Международная панорама
15 сентября, 14:30 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
Мартин Шульц назвал кандидата в президенты США от Республиканской партии безответственным человеком
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Мартин Шульц

Мартин Шульц

© EPA/PATRICK SEEGER

БЕРЛИН, 15 сентября /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Председатель Европарламента (ЕП) Мартин Шульц выразил беспокойство тем, что кандидат от Республиканской партии в президенты США Дональд Трамп действительно может стать хозяином Белого дома.

"В таком случае на месте, где требуется высшая степень ответственности, окажется, очевидно, безответственный человек", - заявил глава ЕП в опубликованном сегодня интервью изданию "Шпигель-онлайн". "Трамп является проблемой не только для ЕС, но и для всего мира", - считает Шульц.

Председатель Европарламента также подчеркнул, что Европа переживает "исторический момент". "Все большее число людей объявляет неверным то, что было достигнуто за последние десятилетия в Европе", - сказал он.

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