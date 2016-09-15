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Генсек НАТО обсудит с Лавровым отношения РФ и альянса

Международная панорама
15 сентября, 15:01 UTC+3
В заявлении НАТО говорится, что альянс не изменил позицию, которую он занял с началом конфликта на Украине и которая заключается в приостановке практического сотрудничества с Россией
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Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

© EPA/VEGARD WIVESTAD GROETT

БРЮССЕЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассчитывает в ближайшем будущем обсудить с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым вопросы политического диалога между Россией и Североатлантическим альянсом. Об этом заявил заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу во время состоявшейся  в Брюсселе встречи с постоянным представителем России при НАТО Александром Грушко.

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"В рамках нашего продолжающегося диалога с Россией заместитель генерального секретаря НАТО Александер Вершбоу встретился сегодня с представителем РФ Александром Грушко, - говорится в распространенном сегодня официальном заявлении Североатлантического альянса. - Посол Вершбоу приветствовал выраженный российской стороной интерес в вопросах прозрачности и снижения рисков".

"Он (Вершбоу - прим. ТАСС) проинформировал посла Грушко о том, что союзники (страны НАТО - прим. ТАСС) внимательно рассмотрели предложения, представленные Россией на последнем заседании Совета РФ-НАТО, - отмечается в коммюнике. - Заместитель генерального секретаря подтвердил, что НАТО готова развивать наш диалог в соответствие с решениями, принятыми на Варшавском саммите (НАТО)".

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В заявлении НАТО говорится, что альянс не изменил позицию, которую он занял с началом конфликта на Украине и которая заключается в приостановке практического сотрудничества с Россией. "В то же время, мы приняли решение сохранять открытыми каналы политического диалога, - отмечается в заявлении. - Союзники по-прежнему открыты к использованию военных каналов коммуникации для решения критических вопросов, с которыми мы сталкиваемся".

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассчитывает обсудить эти вопросы и последующие шаги с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ближайшем будущем", - отмечается в заявлении Североатлантического альянса. 

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