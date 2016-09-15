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Меркель и Олланд рассказали о своих ожиданиях от саммита ЕС

Международная панорама
15 сентября, 15:49 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Иван Батырев
Лидеры Германии и Франции считают, что на встрече в Братиславе, в частности, должен быть выработан план построения будущего Европы
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ПАРИЖ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Евросоюз переживает судьбоносный момент в своей истории, и предстоящая 16 сентября встреча лидеров стран ЕС в Братиславе должна продемонстрировать готовность сообщества преодолеть свои слабости, обнажившиеся после решения Великобритании о выходе из сообщества, заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров в Елисейском дворце с президентом Франции Франсуа Олландом.

"Мы пришли к пониманию, что сейчас время выработать график для Братиславы, который четко обозначит, что мы решительно готовы совместно отреагировать на слабости и на задачи, которые перед нами стоят", - сказала она журналистам после встречи с французским лидером.

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Как подчеркнула Меркель, по итогам братиславской встречи должен быть выработан "реалистичный план, который отвечал бы чаяниям, надеждам и ожиданиям европейцев".

"Европа сейчас находится на судьбоносном этапе. В конечном счете только дела смогут убедить граждан", - сказала Меркель.

Олланд, в свою очередь, отметил, что на саммите в Братиславе необходимо сформулировать ясное видение будущего Европы после выхода Великобритании из ЕС.

"У нас есть общее стремление сделать саммит в Братиславе полезным для Европы. Мы должны быть настроены на то, чтобы четко обрисовать европейцам их будущее", - сказал президент Франции.

При этом он подчеркнул, что одним из приоритетов развития ЕС на ближайшие годы должно стать обеспечение безопасности на континенте, и этот вопрос станет одной из центральных тем встречи в столице Словакии.

"Саммит в Братиславе будет сосредоточен на трех приоритетах: обеспечить безопасность, подготовить будущее и распространить европейскую культуру", - указал французский президент.

 
 
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