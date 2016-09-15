ЦИК Узбекистана образовал избирательные округа в рамках подготовки к президентским выборам

ТАШКЕНТ, 15 сентября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Узбекистана приняла постановление об образовании избирательных округов в рамках подготовки к президентским выборам. Об этом говорится в ее сообщении по итогам состоявшегося заседания.

"В соответствии с Программой основных мероприятий проводится тщательная подготовка к предстоящим в декабре текущего года выборам президента Республики Узбекистан. В соответствии со статьями 9 и 14 закона "О выборах президента Республики Узбекистан" принято постановление об образовании избирательных округов", - отметил ЦИК.

Избирательные округа образованы в границах Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента. ЦИК сообщил, что списки округов с указанием численности избирателей и мест нахождения окружных избирательных комиссий публикуются в средствах массовой информации.

Первый президент республики Ислам Каримов скончался 2 сентября на 79-м году жизни. В настоящее время обязанности главы государства по решению, принятому на совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса (нижняя и верхняя палаты парламента), исполняет премьер- министр Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Выборы президента назначены на 4 декабря.