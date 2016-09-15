СМИ: власти Японии создадут комиссию для обсуждения возможного отречения императора

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ТОКИО, 15 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Правительство Японии создаст специальную комиссию для обсуждения вопроса возможного отречения от престола действующего императора Акихито, который 8 августа в историческом видеообращении к нации выразил озабоченность тем, что со временем не сможет выполнять свои обязанности в связи с преклонным возрастом.
Как сообщило агентство Kyodo, премьер-министр Синдзо Абэ объявит об этом решении 26 сентября в своей речи по случаю начала внеочередной сессии парламента.
Правительство решило выслушать мнения экспертов в различных областях, прежде чем предпринимать какие-либо юридические действия. Дело в том, что нынешнее законодательство не предусматривает возможности отречения императора от престола. После августовского обращения Акихито Абэ незамедлительно прокомментировал слова монарха, сказав, что выступление "требует тщательного осмысления".
В СМИ писали о том, что может быть принят закон, разработанный специально под Акихито, однако, по данным опросов, большинство жителей страны уверены, что подобный закон должен касаться и последующих императоров Японии. Несмотря на это, по всей видимости, правительство Абэ склоняется именно к варианту избирательного законопроекта, который могут подготовить к следующему году.
Изначально комиссию хотели создать уже в сентябре, однако позднее срок был перенесен на октябрь. Как ожидается, в нее войдут специалисты в области конституционного и административного права, историки и культурологи.
В середине июля японские СМИ сообщили, что император может отречься от престола в пользу наследного принца Нарухито (своего старшего сына).
Эту информацию опровергали на разных уровнях, однако 8 августа Акихито обратился к нации со следующими словами: "Мне уже более 80 лет, и я, к счастью, нахожусь в добром здравии. Когда я думаю о том, что мое здоровье постепенно ухудшается, я переживаю, что мне может стать сложно выполнять мои обязанности как символа государства, как я делал это до сих пор".
Акихито родился 23 декабря 1933 года, он старший сын императора Хирохито (1901-1989) и императрицы Нагако (1903-2000). Акихито хорошо владеет английским языком, играет на виолончели, интересуется историей, увлекается биологией. С 1986 года состоит в Лондонском обществе Линнея (международном обществе биологов), является членом национального ихтиологического общества. Сейчас император Японии выполняет роль символа единства государства, он не наделен реальной властью и исполняет лишь представительские функции.