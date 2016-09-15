Клинтон не стала комментировать слова Пауэлла о ее "высокомерии"

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ВАШИНГТОН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон в эфире утренней радиопрограммы Тома Джойнера отказалась комментировать высказывания бывшего госсекретаря Колина Пауэлла о том, что она якобы все "губит своим высокомерием".
"Я очень уважаю Колина Пауэлла и сочувствую тем, чьи электронные письма стали достоянием общественности", - сообщила она.
При этом Клинтон вновь утверждала, что Россия пытается вмешаться в ход президентской гонки в США. Она также выразила обеспокоенность "тревожной близостью к Кремлю" своего оппонента-республиканца Дональда Трампа.
Ранее информационное агентство Associated Press сообщило, что в одном из электронных писем Пауэлл подверг критике помощников Клинтон за попытки вовлечь его в скандал, возникший вокруг использования бывшей первой леди личного почтового сервера для работы со служебными документами во время ее пребывания на посту шефа Госдепартамента. В другом письме он заявил, что "все, чем занимается Хиллари Клинтон, она губит своим высокомерием".