Суд ЕС лишь частично удовлетворил иски Януковича и его сына об отмене санкций

БРЮССЕЛЬ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Европейский суд юстиции общей юрисдикции лишь частично удовлетворил иски экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра об отмене санкций ЕС.

Об этом сообщил ТАСС представитель суда по итогам слушаний в Люксембурге. На сегодня запрет на въезд в ЕС и решение о замораживании их финансовых активов в Европе остаются в силе.

"Суд частично удовлетворил иски всех трех украинских истцов и отменил заморозку их финансовых активов за период с 6 марта 2014 года по 5 марта 2015 года. Суд также подтвердил заморозку активов за период с 6 марта 2015 года по 6 марта 2016 года, - сообщил он. - Что касается нынешнего пакета санкций, которые действуют с 7 марта 2016 по 6 марта 2017 года, то они также остаются в силе, однако это не является темой нынешнего разбирательства. Слушания по этой части санкционного пакета будут проведены отдельно".

Согласно полученному ТАСС тексту решения суда, вердикт основан на том, что причины включения Виктора и Александра Януковичей, а также Сергея Клюева в черный список ЕС различались: "В период с 6 марта 2014 года по 5 марта 2015 года они были включены в список лиц, активы которых подлежат замораживанию на основании проведения в их отношении досудебного расследования на Украине по обвинению в преступлениях в присвоении средств украинских государственных фондов и их нелегального перевода за границу". Однако с 6 марта 2015 года их средства были заморожены на основании того, что "все три украинских гражданина являлись обвиняемыми в рамках уголовного расследования, инициированного украинскими властями по обвинению в присвоении государственных фондов".

Суд отметил, что единственным основанием для введения санкций в марте 2014 года стало письмо Генпрокуратуры Украины от 3 марта 2014 года, которое "не никаких деталей о конкретных правонарушениях, совершенных троими гражданами Украины и их ответственность за эти нарушения".

Таким образом, суд счел недостаточными обоснования для ведения санкций в 2014 году, но достаточными в 2015. По мнению принимающих участие в разбирательстве юристов, нынешнее решение "не позволит отменить действующие санкции против экс-президента Украины, его сына и его помощника, но теоретически позволит потребовать от ЕС компенсации за необоснованное введение ограничительных мер в 2014 году".

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