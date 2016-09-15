Генсек Совета Европы намерен в ближайшее время посетить Россию

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СТРАСБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд сообщил, что хочет в ближайшее время посетить Россию.
"Я постараюсь в ближайшее время ответить на переданное мне приглашение и посетить Россию", - сказал Ягланд по итогам переговоров со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Страсбурге.
"Россия вносит очень важный вклад в работу СЕ - без нее Европа была бы другой", - пояснил глава организации.
Ранее Валентина Матвиенко сообщила, что в 2017 году Россия может вернуться к работе в Парламентской Ассамблее Совета Европы.
"Есть все основания для того, чтобы в следующем году Россия вернулась в ПАСЕ", - заявила она в среду, подчеркнув, что верит в искренность намерений руководства ПАСЕ вернуть национальную делегацию РФ в Страсбург.