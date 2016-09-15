Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 65.22
€ 73.21
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генсек Совета Европы намерен в ближайшее время посетить Россию

Международная панорама
15 сентября, 16:33 UTC+3 СТРАСБУРГ 15, сентября. /ТАСС
Турбьерн Ягланд отметил, что РФ вносит важный вклад в работу СЕ, и без нее Европа была бы другой
Материал из 1 страницы

СТРАСБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд сообщил, что хочет в ближайшее время посетить Россию.

"Я постараюсь в ближайшее время ответить на переданное мне приглашение и посетить Россию", - сказал Ягланд по итогам переговоров со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Страсбурге.

"Россия вносит очень важный вклад в работу СЕ - без нее Европа была бы другой", - пояснил глава организации.

Ранее Валентина Матвиенко сообщила, что в 2017 году Россия может вернуться к работе в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

"Есть все основания для того, чтобы в следующем году Россия вернулась в ПАСЕ", - заявила она в среду, подчеркнув, что верит в искренность намерений руководства ПАСЕ вернуть национальную делегацию РФ в Страсбург.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Ягланд, Турбьёрн Матвиенко, Валентина Ивановна
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подарил Медведеву на день рождения картину "В цеху"
2
В Москве задержан подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней
3
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
4
На Чебаркульском полигоне в Челябинской области утонул танк
5
Экс-глава таможни Внукова объявлен в международный розыск
6
Глава Росстата признал необходимость повышения пенсионного возраста
7
Россия может предложить ЕврАзЭс ввести маркировку обуви по аналогии с шубами
Темы дня
Реклама