Генсек Совета Европы намерен в ближайшее время посетить Россию

СТРАСБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд сообщил, что хочет в ближайшее время посетить Россию.

"Я постараюсь в ближайшее время ответить на переданное мне приглашение и посетить Россию", - сказал Ягланд по итогам переговоров со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Страсбурге.

"Россия вносит очень важный вклад в работу СЕ - без нее Европа была бы другой", - пояснил глава организации.

Ранее Валентина Матвиенко сообщила, что в 2017 году Россия может вернуться к работе в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

"Есть все основания для того, чтобы в следующем году Россия вернулась в ПАСЕ", - заявила она в среду, подчеркнув, что верит в искренность намерений руководства ПАСЕ вернуть национальную делегацию РФ в Страсбург.