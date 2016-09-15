Глава польской комиссии: фрагменты из записей "черных ящиков" Ту-154М не вырезались

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ВАРШАВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Никакие фрагменты из записей черных ящиков польского президентского авиалайнера Ту-154М, потерпевшего крушение 10 апреля 2010 года под Смоленском, не вырезались. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС глава государственной комиссии Польши по расследованию авиационных происшествий Мачей Ласек, комментируя выводы организованной Министерством обороны для пересмотра выводов расследования крушения обновленной подкомиссии, которая продемонстрировала на пресс-конференции первые итоги своей работы.
"Нет никаких вырезанных фрагментов записей регистратора. Мы базировались на том же материале, который считывал российский МАК (Межгосударственный авиационный комитет)", - сказал он. "Эти записи одинаковы, что подтверждено в том числе группой экспертов прокуратуры. Не было никаких манипуляций", - добавил Ласек.
По его словам, эти выводы - "следствие нехватки знаний и опыта" членов подкомиссии. "Ни члены комиссии, ни прокуратура не обнаружили никаких следов манипуляций", - констатировал эксперт.
"Главная проблема этой группы заключается в том, что никто из работающих в ней никогда не исследовал авиапроисшествия. Можно только сожалеть, что для расследования этой катастрофы были выбраны люди, не имеющие никакого опыта", - указал Ласек.
"Сегодня подкомиссия не представила никаких новых фактов, которые меняли бы установленную комиссией Миллера (Ежи Миллер возглавлял первую комиссию, расследовавшую крушение) причину происшествия", - отметил он, подчеркнув, что "двигатели самолета работали до конца", а "сигналы о поломках появились уже после столкновения с березой, потери фрагмента крыла и разрушения гидравлики".
Ранее новая подкомиссия по расследованию крушения под Смоленском представила первые итоги шести месяцев своей работы и заявила, что материалы по этой трагедии были сфальсифицированы. В частности, члены подкомиссии утверждают, что из записей черных ящиков были вырезаны несколько секунд, которые зафиксировали важную информацию о последних моментах трагически завершившегося полета. Предполагается, что эти секунды содержат сигналы о поломках лайнера, которые должны подтвердить версию о том, что самолет начал разваливаться еще до столкновения с деревьями.
10 апреля 2010 года в результате катастрофы польского президентского самолета Ту-154М под Смоленском погибли все 96 пассажиров, находившиеся на борту, в том числе президент республики Лех Качиньский. Расследование обстоятельств трагедии продолжает как прокуратура Польши, так и российская сторона.
В 2011 году польская правительственная комиссия по расследованию авиационных происшествий сочла, что причиной произошедшего было "снижение (самолета) ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг". В докладе комиссии, представленном спустя 15 месяцев после трагедии, среди причин крушения упомянуты также ошибки экипажа и тот факт, что пилот проигнорировал сигналы системы раннего предупреждения столкновения с землей TAWS.
С этими выводами не согласилась партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость". После прихода к власти по итогам очередных парламентских выборов в октябре прошлого года ее представители начали процедуру пересмотра итогов работы экспертов, сформировав новую подкомиссию по расследованию авиационных происшествий.