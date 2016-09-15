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Опросы: Трамп и Клинтон пользуются почти одинаковой поддержкой избирателей

Международная панорама
15 сентября, 19:00 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
Сотрудники предвыборного штаба Клинтон признают, что болезнь - у нее была диагностирована пневмония - привела к тому, что ряд важных предвыборных поездок был отменен, и борьба стала более напряженной
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© Tomohiro Ohsumi/Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Кандидаты на пост президента США Дональд Трамп и Хиллари Клинтон по данным последних опросов идут практически вровень.

Согласно опубликованным в четверг результатам общенационального опроса газеты The New York Times и телекомпании CBS, Трампа и Клинтон готовы поддержать по 42% избирателей, кандидата Либертарианской партии Гэри Джонсона - 8%, а кандидата "зеленых" Джилл Стейн - 4%. Однако если избирателей просят выбирать из двух кандидатов, то Клинтон получает небольшое преимущество: как следует из этого опроса, ее поддерживают 46%, а Трампа - 44% респондентов.

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В то же время общенациональный опрос, проведенный исследовательской службой Rasmussen Report, демонстрирует небольшое преимущество Трампа: его поддерживают 42% избирателей, Клинтон - 40%, Джонсона - 7% и Стейн - 2%.

В штате Северная Каролина, считающемся одним из ключевых в ходе нынешней кампании, оба основных кандидата - Трамп и Клинтон - пользуются равной поддержкой: каждого из них, по данным исследовательской службы Civitas, поддерживают по 42% опрошенных. В Техасе позиции Трампа гораздо прочнее: по данным исследовательской службы Texas Lyceum, миллиардер опережает свою соперницу в соотношении 39% к 32%, кандидата Либертарианской партии Джонсона поддерживают 9%, а кандидата "зеленых" Стейн - 3%.

"Сотрудники предвыборного штаба Клинтон признают, что болезнь - у нее была диагностирована пневмония - привела к тому, что ряд важных предвыборных поездок был отменен, и сейчас борьба стала значительно более напряженной, чем еще неделю назад, - отметила телекомпания CBS. - Клинтон возобновляет сегодня участие в кампании после трехдневной болезни и совершит поездку в штат Северная Каролина, а затем - в Вашингтон. У нее пока будет сравнительно легкий график поездок, чтобы сохранить силы к предстоящим 26 сентября первым теледебатам с Дональдом Трампом".

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Персоны
Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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