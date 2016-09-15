Великобритания закроет посольство в Анкаре по соображениям безопасности

АНКАРА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Посольство Великобритании в Анкаре не будет работать 16 сентября по соображениям безопасности. Об этом сообщается в официальном Twitter дипломатического представительства.

"Посольство в Анкаре 16 сентября будет закрыто для приема населения по соображениям безопасности", - говорится в публикации в микроблоге.

Ранее посольство Германии в Анкаре проинформировало турецких граждан о том, что дипломатическое представительство и все консульства ФРГ в Турции "до 16 сентября будут предоставлять услуги в ограниченном режиме и отменят прием населения". По данным газеты Cumhuriyet, эта мера связана с наличием угроз безопасности и терактов.

С 12 по 16 сентября в Турции, как и в других мусульманских странах, отмечается Курбан-байрам. Но фактически значительная часть турецких граждан будет отдыхать до 19 сентября. На этот период власти существенно усилили меры безопасности практически по всей стране из опасений терактов.