Великобритания закроет посольство в Анкаре по соображениям безопасности

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АНКАРА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Посольство Великобритании в Анкаре не будет работать 16 сентября по соображениям безопасности. Об этом сообщается в официальном Twitter дипломатического представительства.
"Посольство в Анкаре 16 сентября будет закрыто для приема населения по соображениям безопасности", - говорится в публикации в микроблоге.
Ранее посольство Германии в Анкаре проинформировало турецких граждан о том, что дипломатическое представительство и все консульства ФРГ в Турции "до 16 сентября будут предоставлять услуги в ограниченном режиме и отменят прием населения". По данным газеты Cumhuriyet, эта мера связана с наличием угроз безопасности и терактов.
С 12 по 16 сентября в Турции, как и в других мусульманских странах, отмечается Курбан-байрам. Но фактически значительная часть турецких граждан будет отдыхать до 19 сентября. На этот период власти существенно усилили меры безопасности практически по всей стране из опасений терактов.