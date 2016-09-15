США ввели санкции против лиц, оказывавших поддержку ИГ

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Министерство финансов США сообщило о введении санкций против двух лиц, оказывавших поддержку террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом говорится в распространенном сообщении ведомства.

В санкционные списки были внесены Мухаммед ас-Сеййед аль-Хамейдан и Хусам Джамус. По данным Минфина, оба проживают в Турции. Аль-Хамейдан "предоставлял логистическую поддержку и обеспечил передачу ИГ десятков тысяч долларов, а также транспортировку иностранных боевиков".

Джамус также помогал осуществлять денежные переводы, выступая "финансовым посредником для членов ИГ, получая на свое имя предназначавшиеся им средства". Кроме того, он помогал наемникам из других стран попасть в зону конфликта в Сирии и Ираке, чтобы примкнуть к исламистам.

По словам исполняющего обязанности заместителя министра финансов США Адама Шубина, теперь эти лица "изолированы от мировой финансовой системы", все их активы в американской юрисдикции заморожены. "Мы продолжим активно выслеживать тех, кто помогает ИГ финансово, вне зависимости от того, где они находятся", - резюмировал и. о. замминистра.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. Террористическая организация "Исламское государство". Досье