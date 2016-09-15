США ввели санкции против лиц, оказывавших поддержку ИГ

Кросби: очень важно было выиграть у хоккеистов РФ перед Кубком мираСпорт 15 сентября, 19:42
Голодные слоны заняли город на севере ЛиберииПроисшествия 15 сентября, 19:40
Ваша личная Дума: зачем выбирать одномандатников и муниципальных депутатовПолитика 15 сентября, 19:29
Великобритания закроет посольство в Анкаре по соображениям безопасностиМеждународная панорама 15 сентября, 19:20
Томск включил Слободину "красный свет" из-за долгов в энергетикеПроисшествия 15 сентября, 19:11
Мень: Минстрой найдет новую форму субсидирования ипотеки в 2017 годуЭкономика и бизнес 15 сентября, 19:05
Опросы: Трамп и Клинтон пользуются почти одинаковой поддержкой избирателейМеждународная панорама 15 сентября, 19:00
Улюкаев: интерес японских компаний к приватизации "Роснефти" не стал конкретной заявкойЭкономика и бизнес 15 сентября, 18:57
Силуанов: в МВФ понимали, что Украина вела недобросовестные переговоры с РФ по долгуЭкономика и бизнес 15 сентября, 18:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Министерство финансов США сообщило о введении санкций против двух лиц, оказывавших поддержку террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом говорится в распространенном сообщении ведомства.
В санкционные списки были внесены Мухаммед ас-Сеййед аль-Хамейдан и Хусам Джамус. По данным Минфина, оба проживают в Турции. Аль-Хамейдан "предоставлял логистическую поддержку и обеспечил передачу ИГ десятков тысяч долларов, а также транспортировку иностранных боевиков".
Джамус также помогал осуществлять денежные переводы, выступая "финансовым посредником для членов ИГ, получая на свое имя предназначавшиеся им средства". Кроме того, он помогал наемникам из других стран попасть в зону конфликта в Сирии и Ираке, чтобы примкнуть к исламистам.
По словам исполняющего обязанности заместителя министра финансов США Адама Шубина, теперь эти лица "изолированы от мировой финансовой системы", все их активы в американской юрисдикции заморожены. "Мы продолжим активно выслеживать тех, кто помогает ИГ финансово, вне зависимости от того, где они находятся", - резюмировал и. о. замминистра.
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена.