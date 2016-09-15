Джонсон: Асад не должен участвовать в политической жизни Сирии

РИМ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон надеется на прогресс на женевских переговорах по Сирии, которые вместе с тем, по его утверждению, должны двигаться в направлении построения будущего этой арабской страны без участия президента Башара Асада. Соответствующее заявление он сделал после переговоров с итальянским коллегой Паоло Джентилони.

"Перемирие в Сирии стало отличной новостью, но теперь нужно сделать все, чтобы переговорный процесс в Женеве двигался вперед и народ Сирии и оппозиция могли увидеть будущее страны без Асада", - сказал Джонсон.

Джентилони со своей стороны выразил удовлетворение достижением соглашения о прекращении огня, но отметил при этом, что перемирие "уязвимое".