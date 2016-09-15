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Профсоюз: в дне протеста во Франции приняли участие 170 тысяч человек

Международная панорама
15 сентября, 20:26 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
Однако официальный представитель МВД назвал цифру в 78 тысяч
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ПАРИЖ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Не менее 170 тыс. человек приняли в четверг участие во Франции в дне протеста против закона о реформе трудового законодательства. Об этом сообщил крупнейший профсоюз Всеобщая конфедерация труда (ВКТ). Его данные, однако, оспаривают французские власти, - официальный представитель МВД назвал цифру в 78 тысяч.

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Согласно официальным подсчетам, проводимым обычно отделом полиции по контролю за манифестациями, в митингах и манифестациях в Париже участвовало 13 тыс. человек, а в других городах страны - 65 тыс. Всего профсоюзы провели 168 акций протеста.

Далеко не везде манифестации прошли без инцидентов. В Париже проникшие в колонну манифестантов хулиганы неоднократно нападали на полицейских, забрасывая их камнями и бутылкам с зажигательной смесью. В результате не менее пяти полицейских получили ранения - у одного из них ожоги ног. Всего в зоне манифестации находилось 1,2 тыс. стражей порядка.

По неофициальным данным, приводимым телеканалом BFM TV, за нападения на полицейских, неповиновение полиции, нелегальное ношение оружия задержаны не менее 15 человек. По данным телеканала, несколько манифестантов пострадали от применения полицией слезоточивого газа и шоковых звуковых гранат.

Столкновения с полицией произошли и в городе Нанте, на западе страны - там среди 3500 манифестантов находилось не менее 100 хулиганов, попытавшихся устроить погромы и драки на улицах. Полиции пришлось использовать против них брандспойты и гранаты со слезоточивым газом.

Нынешний день протеста был 14-м по счету за последние 6 месяцев. Трудящиеся требуют отозвать принятый парламентом закон о трудовой реформе, считая, что он обрекает их на нестабильную занятость, снижение зарплаты, увеличение рабочего дня.

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