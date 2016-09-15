Правительство Украины утвердило проект бюджета на 2017 год с дефицитом в 3% от ВВП

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КИЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Правительство Украины в четверг утвердило проект государственного бюджета на 2017 год, который предусматривает дефицит в размере 3% от национального ВВП. Об этом на заседании кабинета министров объявил его председатель Владимир Гройсман.
"Мы утвердили проект госбюджета на 2017 год и передаем его на рассмотрение и одобрение в Верховную раду", - сказал он и добавил, что считает бюджет "абсолютно честным". "Мы подаем в Раду его вовремя, чтобы мы могли провести дискуссии с депутатами", - подчеркнул премьер.
По его словам, кабинет министров сохранил прогноз роста экономики в 2017 году на уровне 3%. Доходы бюджета, как ожидает правительство, составят 876,9 млрд гривен ($33,4 млрд по текущему курсу), дефицит - 76 млрд гривен ($2,9 млрд). "Дефицит бюджета не должен превысить 3% ВВП", - отметил Гройсман.
Приоритетами бюджета он назвал оборону и безопасность, на что выделят 129 млрд гривен (около $5 млрд) - около 5% ВВП. Кроме того, среди ключевых трат, по словам премьера, определены децентрализация власти, повышение энергоэффективности, совершенствование системы образования и аграрного сектора страны.