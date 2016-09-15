Великобритания увеличит финансирование "Би-би-си" для борьбы с "российской пропагандой"

ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Британское правительство в ответ на заявление парламентариев об отсутствии у страны и НАТО развитой стратегии противодействия "российской пропаганде" сообщило об увеличении финансирования Всемирной службы "Би-би-си". Об этом говорится в опубликованном в четверг правительством ответе на доклад комитета по обороне британского парламента.

"Мы ведем активную работу с партнерами по ЕС и НАТО, чтобы обеспечить защиту и продвижение доступа к надежной информации, в особенности на русском языке. Это включает дополнительное финансирование Всемирной службы "Би-би-си", чтобы увеличить ее русскоязычные выпуски", - заявило правительство Соединенного Королевства.

Данные об объеме финансирования, а также информация о том, были ли уже выделены дополнительные средства или власти только планируют это сделать, в ответе правительства не приводятся.

Доклад британских парламентариев был опубликован в июле. Его последняя редакция включает ответы правительства на ранее высказанные предложения.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что данный доклад полон клише и заезженных тезисов.