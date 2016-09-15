Дочь Трампа оборвала интервью после показавшегося ей критическим замечания о ее отце

Исследование: российским регионам удается сохранить рабочие места, но не реальные доходыЭкономика и бизнес 15 сентября, 21:35
Кандидат в президенты ФТАР Еремин заявил, что его уже обвинили в покупке голосовСпорт 15 сентября, 21:26
Следующий год в отношениях РФ и Франции станет годом Петра ВеликогоКультура 15 сентября, 21:25
Эксперты положительно оценили деятельность РФ в области борьбы с допингомСпорт 15 сентября, 21:20
Источник: четыре человека задержаны за попытку перекрыть Тверскую улицу в МосквеПроисшествия 15 сентября, 20:46
ОДК поставит 16 двигателей для самолетов Ил-112В до 2019 годаАрмия и ОПК 15 сентября, 20:36
Главный раввин Москвы получил звание кавалера ордена Почетного легионаОбщество 15 сентября, 20:32
Правительство Украины утвердило проект бюджета на 2017 год с дефицитом в 3% от ВВПМеждународная панорама 15 сентября, 20:18
Папа Римский и митрополит Иларион обсудили состояние православно-католических отношенийОбщество 15 сентября, 19:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Дочь кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа - Иванка - прервала интервью журналу Cosmopolitan после замечания о ее отце, которое она посчитала критическим. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN.
Журналист Прачи Гупта в среду беседовала с дочерью миллиардера о предложенном им комплексе мер в социальной сфере, в том числе касающихся материнства. При этом сотрудница издания попросила Иванку Трамп прокомментировать якобы высказанное ее отцом в 2004 году утверждение о том, что беременность сотрудниц является для бизнеса неудобством, а также уточнить, не изменил ли республиканец свое мнение.
Иванка Трамп в ответ, согласно стенограмме, опубликованной изданием, заявила, что "в этих вопросах много негатива". "Не знаю, имеет ли смысл посвящать так много времени обсуждению с вами этой темы, если вы собираетесь делать такие комментарии", - подчеркнул дочь кандидата в президенты.
Она также поставила под вопрос то, что миллиардер действительно допускал упомянутые высказывания. "Вы сказали, что он делал эти заявления. Я не знаю, делал ли он их", - сказала Иванка Трамп.
Вскоре после этого она резко свернула интервью. "Я пойду, мне пора, извините", - сказала дочь Трампа после того, как ответила на очередной вопрос журналистки.
34-летняя Иванка Трамп выпускает собственные линии ювелирных украшений, обуви и аксессуаров. В последние месяцы она активно помогает вести предвыборную кампанию своему отцу, претендующему на пост президента США. Она регулярно появлялась на митингах, организованных миллиардером, поддерживала его кандидатуру во время публичных выступлений.