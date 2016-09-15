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Дочь Трампа оборвала интервью после показавшегося ей критическим замечания о ее отце

Международная панорама
15 сентября, 21:43 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Журналист Прачи Гупта в среду беседовала с дочерью миллиардера о предложенном им комплексе мер в социальной сфере, в том числе касающихся материнства
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НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Дочь кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа - Иванка - прервала интервью журналу Cosmopolitan после замечания о ее отце, которое она посчитала критическим. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN.

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Журналист Прачи Гупта в среду беседовала с дочерью миллиардера о предложенном им комплексе мер в социальной сфере, в том числе касающихся материнства. При этом сотрудница издания попросила Иванку Трамп прокомментировать якобы высказанное ее отцом в 2004 году утверждение о том, что беременность сотрудниц является для бизнеса неудобством, а также уточнить, не изменил ли республиканец свое мнение.

Иванка Трамп в ответ, согласно стенограмме, опубликованной изданием, заявила, что "в этих вопросах много негатива". "Не знаю, имеет ли смысл посвящать так много времени обсуждению с вами этой темы, если вы собираетесь делать такие комментарии", - подчеркнул дочь кандидата в президенты.

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Она также поставила под вопрос то, что миллиардер действительно допускал упомянутые высказывания. "Вы сказали, что он делал эти заявления. Я не знаю, делал ли он их", - сказала Иванка Трамп.

Вскоре после этого она резко свернула интервью. "Я пойду, мне пора, извините", - сказала дочь Трампа после того, как ответила на очередной вопрос журналистки.

34-летняя Иванка Трамп выпускает собственные линии ювелирных украшений, обуви и аксессуаров. В последние месяцы она активно помогает вести предвыборную кампанию своему отцу, претендующему на пост президента США. Она регулярно появлялась на митингах, организованных миллиардером, поддерживала его кандидатуру во время публичных выступлений.

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