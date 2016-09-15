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Минобороны Польши: РФ может получить новые материалы о крушении Ту-154М

Международная панорама
15 сентября, 21:56 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
При этом глава ведомства подчеркнул, что это будет возможным, когда МАК передаст Польше ранее запрошенные данные
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ВАРШАВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Польша готова передать российской стороне новые материалы о крушении президентского авиалайнера под Смоленском, однако сделает это, только когда Межгосударственный авиационный комитет (МАК) передаст новой польской подкомиссии по расследованию этого крушения запрошенные ранее данные. Об этом заявил Польскому агентству печати министр обороны республики Антоний Мачеревич.

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© Ольга Лисинова/ТАСС, архив
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"Если российская сторона обратится к нам за новыми материалами, то она точно их получит, но только после того, как Татьяна Анодина пришлет материалы, о которых комиссия попросила около месяца назад. Если будет необходимость сделать это одновременно, то это возможно", - сказал он.

"Каждый формат получения новых материалов, которые ранее не были доступны или были плохо исследованы, все, что приблизит нас к правде, в том числе в сотрудничестве с соответствующими органами РФ, с точки зрения министерства обороны желательно, и мы точно примем в этом участие", - сказал Мачеревич. "Я рад, что российская сторона впервые проявила такой интерес и готовность к сотрудничеству", - добавил он.

Ранее глава подкомиссии Вацлав Берчиньский в эфире Польского телевидения заявил, что "написал письмо в МАК как председатель подкомиссии, попросив предоставить доступ к обломкам, к материалам, к оригиналам черных ящиков". "Ответа пока нет, хотя прошло уже два месяца", - сказал он.

Касаясь новых материалов о крушении под Смоленском, Берчиньский признал, что это не столько новые, сколько ранее скрывавшиеся, не разглашавшиеся данные.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг крушения под Смоленском и новых данных, которые обещала представить польская сторона, призвала Варшаву продемонстрировать их как можно скорее. "Если польская сторона утверждает, что у нее появились какие-то новые материалы по этому делу, то мы призываем незамедлительно предъявить их и международной общественности и нам во избежании спекуляции и дальнейшего усиления недопонимания", - заключила Захарова.

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