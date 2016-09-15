15 полицейских пострадали в ходе манифестации во Франции

Сборная России по хоккею проиграла канадцам в выставочном матче перед Кубком мира

Сборная России по хоккею проиграла канадцам в выставочном матче перед Кубком мира 15 сентября, 5:26

ПАРИЖ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. 15 полицейских пострадали в четверг в ходе наведения порядка на манифестациях протеста во Франции. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Бернар Казнёв.

По его данным, двое из числа пострадавших полицейских имеют серьезные ранения. "Подобные проявления насилия совершенно недопустимы. Силам правопорядка пришлось сегодня задержать 62 человека, из которых 32 сейчас находятся под стражей", - сообщил министр. Согласно данным префектуры полиции Парижа, в столице задержаны 16 человек, ранены восемь полицейских и жандармов, пострадали четверо манифестантов.

"С начала проведения во Франции манифестаций протеста против закона о реформе трудового законодательства в целом от действий хулиганов пострадали 620 полицейских и жандармов", - сказал глава МВД.

В четверг во Франции проводился четырнадцатый по счету день общенациональных протестов против реформы трудового кодекса. В ходе него в Париже возникли стычки между хулиганами, влившимися в ряды манифестантов, и полицией. Стражам порядка пришлось применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Стычки хулиганов с полицией произошли и в Нанте (запад страны) - там также были произведены задержания.