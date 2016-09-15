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15 полицейских пострадали в ходе манифестации во Франции

Международная панорама
15 сентября, 22:01 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
Двое из числа пострадавших имеют серьезные ранения
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© AP Photo/Christophe Ena
© AP Photo/Christophe Ena
© AP Photo/Christophe Ena
© AP Photo/Christophe Ena
© AP Photo/Christophe Ena
© AP Photo/Christophe Ena
© AP Photo/Christophe Ena
© AP Photo/Christophe Ena
© AP Photo/Christophe Ena
© AP Photo/Claude Paris
© AP Photo/Christophe Ena
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© AP Photo/Christophe Ena
© AP Photo/Christophe Ena
© AP Photo/Christophe Ena
© AP Photo/Christophe Ena
© AP Photo/Christophe Ena
© AP Photo/Christophe Ena
© AP Photo/Christophe Ena
© AP Photo/Christophe Ena
© AP Photo/Christophe Ena
© AP Photo/Claude Paris
© AP Photo/Christophe Ena

ПАРИЖ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. 15 полицейских пострадали в четверг в ходе наведения порядка на манифестациях протеста во Франции. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Бернар Казнёв.

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По его данным, двое из числа пострадавших полицейских имеют серьезные ранения. "Подобные проявления насилия совершенно недопустимы. Силам правопорядка пришлось сегодня задержать 62 человека, из которых 32 сейчас находятся под стражей", - сообщил министр. Согласно данным префектуры полиции Парижа, в столице задержаны 16 человек, ранены восемь полицейских и жандармов, пострадали четверо манифестантов.

"С начала проведения во Франции манифестаций протеста против закона о реформе трудового законодательства в целом от действий хулиганов пострадали 620 полицейских и жандармов", - сказал глава МВД.

В четверг во Франции проводился четырнадцатый по счету день общенациональных протестов против реформы трудового кодекса. В ходе него в Париже возникли стычки между хулиганами, влившимися в ряды манифестантов, и полицией. Стражам порядка пришлось применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Стычки хулиганов с полицией произошли и в Нанте (запад страны) - там также были произведены задержания.

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