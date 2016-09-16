Спецпредставитель ОБСЕ: визит глав МИД Франции и ФРГ в Киев перезапустит минский процесс

КИЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Визит глав внешнеполитических ведомств Франции и ФРГ Жан-Марка Эйро и Франк-Вальтера Штайнмайера в Киев, где они после переговоров с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным представили "дорожную карту" урегулирования конфликта в Донбассе, имеет шанс дать новый отсчет выполнению минских соглашений. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС заявил спецпредставитель председателя ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик.

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"Это очень важно, что именно на данном этапе оба министра прибыли в Киев, потому что теперь мы можем действительно дать новый отсчет минскому процессу", - уверен он.

По словам спецпредставителя ОБСЕ, визит двух министров на Украину еще раз подтверждает заинтересованность Запада в стабилизации ситуации в Донбассе. "Это было важно для того, чтобы и с украинской стороны, и со стороны всех тех, кто следит за этим процессом и в Москве, и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, увидели, что самые крупные европейские государства очень заинтересованы в урегулировании конфликта", - отметил Сайдик.

Встреча в Киеве

В Киеве 14 сентября после нескольких часов переговоров с коллегами из ФРГ и Украины глава французской дипломатии Жан-Марк Эйро раскрыл "дорожную карту" из трех этапов для активизации минского процесса. На итоговой пресс-конференции он сравнил предусмотренный "Минском-2" формат урегулирования со строительством дома, для которого необходим фундамент. "Вот про него мы и говорили, мы его закладываем", - охарактеризовал он ситуацию.

В частности, речь шла о создании трех пилотных зон, где при полном соблюдении режима тишины стороны начнут отвод сил от линии соприкосновения. Параллельно этому, по словам Эйро, должна идти разработка законопроектов о выборах в Донбассе и об особом статусе региона.

"На следующем этапе, а это непрерывный процесс, - продолжал Эйро, - Верховной раде предстоит принять законы о выборах и статусе (Донбасса). Также происходит увеличение пилотных зон с трех до десяти, улучшается доступ наблюдателей к территории Донбасса, происходит создание продвинутых баз наблюдения ОБСЕ".

На третьем этапе украинский парламент должен утвердить даты выборов в Донбассе, окончания конституционной реформы, а также амнистии. На этом фоне стороны должны окончательно отвести войска вдоль всей линии соприкосновения, создать новые пропускные пункты и освободить пленных.

Министр иностранных дел ФРГ связал урегулирование с соблюдением всеми сторонами режима тишины с 15 сентября. С этой инициативой выступили провозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. После этого Москва призвала Киев должным образом отреагировать на этот шаг Донецка и Луганска. Штайнмайер отметил, что в день переговоров свои гарантии о прекращении огня дал и Киев.

До нее в Москве

В начале этой недели глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости сдвинуть с мертвой точки процесс выполнения минских соглашений и предложил разработать с этой целью "дорожную карту". "Для этого и Киев, и провозглашенные республики Донецка и Луганска должны пройти свою часть пути и выполнить взятые на себя полтора года назад обязательства", - сказал министр.

"В том, что касается наших украинских коллег, добиваемся от них выполнения обязательств по проведению конституционной реформы, чтобы законодательно закрепить на постоянной основе особый статус Донбасса, проведение амнистии, организацию местных выборов на территории ДНР и ЛНР, - отметил он. - Конечно же, все это необходимо решать через прямой диалог с Донецком и Луганском в рамках контактной группы, от чего Киев в последнее время старается устраниться".

Лавров выразил убеждение, что линия Киева на то, чтобы сначала обеспечить режим тишины как минимум месяц и только потом обсуждать политические аспекты минских договоренностей, нацелена на бесконечное затягивание процесса. "В ответ мы предлагаем разработать параллельную "дорожную карту", в рамках которой каждый шаг в сфере укрепления режима безопасности сопровождался бы шагом по продвижению политических реформ, прежде всего в виде тех законопроектов, которые Киев обязался разработать и принять", - подчеркнул он.