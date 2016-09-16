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Япония планирует чаще проводить учения в Южно-Китайском море

Международная панорама
16 сентября, 0:19 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Отмечается, что Токио поддерживает проводимые ВМС США операции по обеспечению свободы навигации, направленные на поддержание международных морских норм
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ВАШИНГТОН, 16 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Япония намерена проявлять большую активность в Южно-Китайском море (ЮКМ) посредством проведения там совместных учений с США и другими региональными партнерами. Об этом в четверг сообщила министр обороны страны Томоми Инада, находящаяся с визитом в Вашингтоне.

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Она заверила, что Токио "решительно поддерживает проводимые ВМС США операции по обеспечению свободы навигации", направленные на поддержание международных морских норм. "Япония со своей стороны будет усиливать свое присутствие в Южно-Китайском море, например, за счет совместных учений морских сил самообороны с американскими ВМС, а также двусторонних и многосторонних учений с партнерами в регионе", - сказала Инада, выступая в Центре стратегических и международных исследований. Кроме того, добавила она, будет оказана поддержка островным государствам.

При этом министр заверила, что ее ведомство "продолжит держать открытыми двери для конструктивного диалога с Китаем". В то же время, подчеркнула она, действия Китая в этой акватории - "это один из аспектов оборонной политики Японии". "Мы будем взаимодействовать с Китаем, призывая его к действиям", направленным на укрепление стабильности, отметила Инада.

На этот же день у нее запланированы переговоры с ее американским коллегой, главой Пентагона Эштоном Картером.

Многонациональный территориальный конфликт в Южно-Китайском море не утихает уже долгие годы из-за споров о принадлежности архипелага Спратли, а также Парасельских островов. Основными фигурантами спора за эти территории выступают Вьетнам и Китай. Кроме них о частичных или полных претензиях на острова также заявляют Бруней, Малайзия, Тайвань и Филиппины.

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