Саркози: Западу необходима Россия, чтобы урегулировать сирийский конфликт

ПАРИЖ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Западу следует наладить отношения с Россией, если он хочет успешно урегулировать сирийский конфликт.

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Такое заявление сделал в четверг бывший президент Франции Николя Саркози.

Он выступал в двухчасовой передаче телеканала France 2, в ходе которой общался с ведущими политическими и экономическими тележурналистами страны. "Я, находясь на президентском посту, никогда бы не принял решение о проведении политики санкций в отношении России. Прежде всего потому, что нам необходима помощь России, чтобы найти решение сирийской головоломки. Нам надлежит сформировать единую коалицию для действий в Сирии, и для этого нам нужна Россия", - сказал французский политик.

Саркози особо подчеркнул, что считает "грубой ошибкой создание атмосферы новой холодной войны в отношениях с Россией".

"В бытность свою президентом Франции мне пришлось урегулировать очень сложную проблему вооруженного конфликта в Грузии. И я урегулировал ее без каких-либо санкций в отношении России, без того, чтобы французские сельские производители оказались, как это происходит сегодня, в условиях, когда они несут убытки в размере €1 млрд из-за свертывания экспорта", - отметил Саркози.

Он также заявил: "Я считают, что мировая дипломатия совершила очень крупную ошибку, не проведя переговоров с президентом Владимиром Путиным (после начала украинского конфликта и воссоединения Крыма с Россией - прим. ТАСС)".

"Я исхожу в своем подходе к действительности из уверенности в том, что судьбы Европы и России тесно связаны и что им надлежит работать рука об руку", - подчеркнул экс-президент.