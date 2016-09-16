Похищенные Сноуденом документы относились к секретам разведки и Пентагона

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Похищенные экс-сотрудником Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвардом Сноуденом документы относились к секретам американской разведки и Пентагона, а не к программам сбора частной информации, как утверждалось. Об этом говорится в опубликованном в четверг докладе комитета Палаты представителей Конгресса США по разведке.

"Сноуден нанес огромный ущерб национальной безопасности, и подавляющее большинство документов, которые он украл, не имеют никакого отношения к программам", относящимся к сбору частной информации, но "они относятся к программам Вооруженных сил, разведки, а также представляют большой интерес для противников Америки", утверждается в документе.

Законодатели считают, что похищенные экс-сотрудником спецслужб данные могут попасть "российским, китайским, иранским и северокорейским разведслужбам, а также имеющим доступ к интернету террористам и любому, кто хочет причинить вред Соединенным Штатам". Авторы доклада уверены, что "масштабы ущерба, нанесенные Сноуденом, до сих пор неизвестны".

Конгрессмены назвали Сноудена "недовольным сотрудником", который приступил к "массовой загрузке секретных документов" с серверов АНБ после того, как его начальство "объявило ему выговор за небольшую ссору на рабочем месте". "Руководство неоднократно проводило со Сноуденом беседы из-за его поведения на работе", - отмечается в докладе. Законодатели также полагают, что Сноуден предоставил АНБ неверную информацию о своем образовании и прошлых местах работы.

Члены комитета на протяжении последних двух лет собирали информацию о Сноудене и общались с его знакомыми. Они приняли решение опубликовать доклад, когда многие правозащитные организации выступили с просьбой к президенту США Бараку Обаме помиловать бывшего сотрудника спецслужб.

Сноуден - аналитик, работавший на АНБ, который в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальном прослушивании переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям более чем 20 стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года и с тех пор находится на территории России.