В Косове арестованы российская журналистка и ее украинский коллега

AP: ошибка пилота стала причиной крушения в июне истребителя СШАПроисшествия 16 сентября, 3:53
СМИ: "Левада-Центр" не будет судиться с МинюстомПолитика 16 сентября, 3:43
Минюст США решил, что агенты ФБР вправе работать под журналистским прикрытиемМеждународная панорама 16 сентября, 3:28
"Лукойл" считает возможным использовать 16% казначейских акций в сделке по "Башнефти"Экономика и бизнес 16 сентября, 3:17
"Лукойл" закладывает в бюджет-2017 цену нефти в $40Экономика и бизнес 16 сентября, 3:10
США просят у Deutsche Bank $14 млрд в обмен на прекращение расследования о нарушенияхЭкономика и бизнес 16 сентября, 3:04
Потери "Лукойла" от налогового маневра в 2016 году составят 75 млрд руб.Экономика и бизнес 16 сентября, 2:55
"Лукойл" планирует инвестиции на 2017 год в $7,5-8 млрд, за 10 лет - $100 млрдЭкономика и бизнес 16 сентября, 2:54
В Москве открылась новая сцена "Табакерки"Культура 16 сентября, 2:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕЛГРАД, 16 сентября. /Корр. ТАСС Мария Федорова/. Российская журналистка Оксана Сазонова и ее украинский коллега Сергей Белоус арестованы в самопровозглашенной Республике Косово. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в белградском Медиацентре имени Ногина и Куринного "Руски Експрес" (Русский экспресс), с которым сотрудничают Сазонова и Белоус.
"В Косово арестованы журналисты Сергей Белоус с украинским паспортом и Оксана Сазонова с российским. По предварительной информации, полицию вызвал сотрудник в штатском. Вероятная причина задержания - нелегальное пересечение "границы". По некоторым данным, они перекинуты в Приштину, где их след теряется", - сообщили в Медиацентре.
Как рассказал в телефонной беседе с корреспондентом ТАСС водитель Звонко Михайлович, который возил журналистов в ходе их поездки по самопровозглашенной республике, журналисты проводили съемки и брали интервью у местных жителей в нескольких городах Косова. "В четверг в городе Велика Хоча к нам подошли полицейские и попросили их предъявить паспорта и визы. Косовских виз у них не было, поэтому нас отвезли в полицейский участок и три часа держали там, а потом повезли в Приштину (столицу самопровозглашенной Республики Косово - прим. ТАСС)", - рассказал Михайлович.
По его словам, журналисты ехали в полицейской машине, а ему было сказано следовать за ними на своей. В Приштине Михайловичу вернули паспорт, а журналистов отвезли в одно из отделений полиции, сообщив водителю, что собираются их депортировать до административного перехода с Сербией. Однако когда именно это произойдет, не уточнили, рассказал он. По словам Михайловича, телефоны журналистов отключены, связаться с ними нет возможности.
Белоус сотрудничает с "Русским экспрессом", а Сазонова является главным редактором портала NewsFront.