В Косове арестованы российская журналистка и ее украинский коллега

БЕЛГРАД, 16 сентября. /Корр. ТАСС Мария Федорова/. Российская журналистка Оксана Сазонова и ее украинский коллега Сергей Белоус арестованы в самопровозглашенной Республике Косово. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в белградском Медиацентре имени Ногина и Куринного "Руски Експрес" (Русский экспресс), с которым сотрудничают Сазонова и Белоус.

"В Косово арестованы журналисты Сергей Белоус с украинским паспортом и Оксана Сазонова с российским. По предварительной информации, полицию вызвал сотрудник в штатском. Вероятная причина задержания - нелегальное пересечение "границы". По некоторым данным, они перекинуты в Приштину, где их след теряется", - сообщили в Медиацентре.

Как рассказал в телефонной беседе с корреспондентом ТАСС водитель Звонко Михайлович, который возил журналистов в ходе их поездки по самопровозглашенной республике, журналисты проводили съемки и брали интервью у местных жителей в нескольких городах Косова. "В четверг в городе Велика Хоча к нам подошли полицейские и попросили их предъявить паспорта и визы. Косовских виз у них не было, поэтому нас отвезли в полицейский участок и три часа держали там, а потом повезли в Приштину (столицу самопровозглашенной Республики Косово - прим. ТАСС)", - рассказал Михайлович.

По его словам, журналисты ехали в полицейской машине, а ему было сказано следовать за ними на своей. В Приштине Михайловичу вернули паспорт, а журналистов отвезли в одно из отделений полиции, сообщив водителю, что собираются их депортировать до административного перехода с Сербией. Однако когда именно это произойдет, не уточнили, рассказал он. По словам Михайловича, телефоны журналистов отключены, связаться с ними нет возможности.

Белоус сотрудничает с "Русским экспрессом", а Сазонова является главным редактором портала NewsFront.