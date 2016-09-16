Госдеп: США готовы обсуждать идею ФРГ о создании нового режима европейской безопасности

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. США готовы к участию в международной разработке инициативы Германии, предусматривающей формирование нового режима контроля над обычными вооружениями в Европе. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Роуз Готтемюллер, отвечая в четверг на вопрос корреспондента ТАСС на конференции, организованной вашингтонским Фондом Карнеги.

Идею заключения нового пакта европейской безопасности выдвинул в конце августа на страницах газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Готтемюллер охарактеризовала эту публикацию как имеющую большое значение.

"Министр иностранных дел Штайнмайер опубликовал важную авторскую статью две недели назад. Мы (США)... позитивно смотрим на идею структурированного диалога по делам контроля над вооружениями. Мы продолжим работать над этим", - сказала заместитель руководителя американского внешнеполитического ведомства.

Тем не менее, отметила Готтемюллер, "мой личный взгляд, заключается в том, что важно прежде всего совершенно ясно представлять себе, какие угрозы мы видим европейской безопасности в настоящее время, каковы имеющиеся инструменты, при помощи которых можно попытаться ответить на эти угрозы, и потом, и только потом, копать глубже и разбираться с тем, каковы детали нового режима контроля над обычными вооружениями". "Насколько я понимаю, г-н Штайнмайер не пытается сломя голову водрузить на стол переговоров конкретное предложение по контролю над вооружениями. Таким образом, мне кажется, что идея структурированного диалога насчет того, что сегодня необходимо для укрепления безопасности всех стран в Европе, - это хорошая траектория движения", - заявила замглавы американской дипломатии.

Штайнмайер призвал "перезапустить систему контроля над вооружениями", чтобы не допустить нового витка гонки вооружений в мире. Для всех, "кто хочет нести ответственность за безопасность Европы", это может стать "конкретным предложением сотрудничества", подчеркнул глава МИД ФРГ. По его мнению, "перезапуск контроля над вооружениями должен предусматривать действительную верификацию и распространяться в том числе на территории, статус которых является спорным". Под контроль должны попадать и новые системы вооружений вроде беспилотных летательных аппаратов, убежден Штайнмайер.

Министерство иностранных дел России со своей стороны указало, что Москва "неизменно открыта к обсуждению вопросов международной безопасности и стабильности на основе равноправия и взаимного учета интересов". Важно увидеть, как на призыв Германии "откликнутся те ее союзники, чьими усилиями диалог по контролю над обычными вооружениями был заведен в тупик и заморожен", добавили на Смоленской площади.